Украина и Великобритания отменили экспортные пошлины и квоты — Finance.ua

Украина и Великобритания отменили экспортные пошлины и квоты

Сегодня 10:44 — Казна и Политика

Украина и Великобритания юридически закрепили отмену ввозных пошлин и тарифных квот в торговле.

Об этом сообщает Минэкономики.

Соглашение будет действовать 12 месяцев, но может быть продлено по договоренности между сторонами на новый срок.

Благодаря этому украинский бизнес в перспективе сможет увеличить экспорт товаров с высокой добавленной стоимостью.

Читайте также Украина в разы увеличила агроэкспорт в апреле

"Речь идет, в первую очередь, о муке, зерне, молочной продукции, мясе птице и полуфабрикатах, томатной пасте, меде, кукурузе, пшенице, соках, грибах, сахаре и тому подобном. Именно эти товары Украина традиционно экспортирует в Великобританию.

Таким образом, это не только будет способствовать развитию украинского производства, но и увеличит поступление валютной выручки, укрепит экономику Украины", — пояснили в ведомстве.

Напомним, 27 апреля Европейская комиссия предложила отменить все торговые ограничения для украинских товаропроизводителей. Речь идет о квотах, пошлинах и антидемпинговых мерах, введенных на украинскую металлургию.

Окончательно это решение в ЕС собираются принять в ближайшие недели. Специально для Украины его планируют согласовать в ускоренном режиме.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.