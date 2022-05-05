Украина и Великобритания отменили экспортные пошлины и квоты — Finance.ua

"Речь идет, в первую очередь, о муке, зерне, молочной продукции, мясе птице и полуфабрикатах, томатной пасте, меде, кукурузе, пшенице, соках, грибах, сахаре и тому подобном. Именно эти товары Украина традиционно экспортирует в Великобританию.
Таким образом, это не только будет способствовать развитию украинского производства, но и увеличит поступление валютной выручки, укрепит экономику Украины", — пояснили в ведомстве.
Напомним, 27 апреля Европейская комиссия предложила отменить все торговые ограничения для украинских товаропроизводителей. Речь идет о квотах, пошлинах и антидемпинговых мерах, введенных на украинскую металлургию.
Окончательно это решение в ЕС собираются принять в ближайшие недели. Специально для Украины его планируют согласовать в ускоренном режиме.