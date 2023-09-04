Канада оставит основных российских операторов без роуминга — Finance.ua
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Канада оставит основных российских операторов без роуминга

Фондовый рынок
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Канада оставит основных российских операторов без роуминга
Канада оставит основных российских операторов без роуминга
На фоне массовых антироссийских санкций, введенных в связи с вторжением рф в Украину, канадские операторы заявили о том, что в ближайшее время перестанут предоставлять услуги роуминга абонентам российской «Большой четверки».
Как сообщает российский РБК, без связи останутся МТС, Мегафон, Tele2 и Билайн.
Отключение российских операторов от роуминга подтвердили в одном из трех национальных мобильных операторов в Канаде. Без роуминга абоненты российских операторов не смогут получать SMS на российский номер для подтверждения банковских транзакций.
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«Нам поступили сообщения о прекращении сервиса, далее один за другим местные операторы начали отключать нас от роуминга», — заявил собеседник издания, отметив, что причиной этого стали санкции Канады против российских мобильных операторов.
В компании объяснили, что приняли это решение «чтобы соответствовать санкциям правительства Канады в отношении россии». В то же время, других российских операторов мера не коснется.
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Отмечается, что в других странах подобных прецедентов пока не было — роуминговые соглашения не разрывали сразу все операторы.
Ранее при отключении роуминга компании могли перейти на другого оператора или передать трафик своих клиентов через оператора из другой страны. Однако первый вариант в Канаде невозможен, второй требует времени.
Кроме того, операторы из третьих стран сами могут оказаться заблокированными за помощь российским компаниям.

Справка Finance.ua:

  • в апреле 2023 года комитет ассоциации ЕС-Украина принял предложение Комиссии о присоединении Украины к правилам роуминга ЕС;
  • в июле 2023 года Еврокомиссия на год продлила бесплатный роуминг для украинцев. Параллельно комиссия готовится к интеграции Украины в зону роуминга ЕС.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
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