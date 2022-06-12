Канада одобрила более 130 тыс. заявок временной защиты украинцев — Finance.ua

Канада одобрила более 130 тыс. заявок временной защиты украинцев

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Канада одобрила более 130 тыс. заявок временной защиты украинцев

С 17 марта по 8 июня Канада одобрила 131763 заявки на временное пребывание в стране. В общей сложности было подано 296 163 заявлений.

«Через канадско-украинское разрешение на экстренные путешествия (CUAET) граждане Украины и члены их семей могут подать заявление на получение визы временного проживания для путешествия и временного пребывания в Канаде. С 17 марта по 8 июня было одобрено 131 763 заявки, поступило 296 163 заявки», — говорится в сообщении.

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Издание сообщает, что часть украинцев в Канаде в поисках работы. В субботу, 11 июня, в канадском городе Калгари состоялась ярмарка вакансий, чтобы помочь людям, бегущим от войны в Украине, получить работу. Отмечают, что люди выстроились в очередь вдоль улицы, чтобы попасть на ярмарку.

«У нас, как и у всех других в городе, много вакансий в сфере гостеприимства, поэтому мы подумали, что это прекрасная возможность найти таланты, а также поддержать сообщество», — сказал менеджер по персоналу Бруно Медейрос.

Напомним, со 2 июня Канада запустила новую программу поддержки украинских беженцев. В министерстве иммиграции уточнили, что каждый взрослый украинский беженец может получить 3000 долларов, а несовершеннолетний — 1500 долларов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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