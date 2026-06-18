Канада еще на год продлила беспошлинный режим для украинских товаров Сегодня 14:12 — Казна и Политика

Канада еще на год продлила беспошлинный режим для украинских товаров

Министерство финансов Канады продлило действие указа об освобождении украинских товаров от пошлин до 9 июня 2027 года.

Как сообщает Укринформ, соответствующие законодательные изменения были опубликованы в официальной правительственной газете Канады Canada Gazette

«Цель этого указа — поддержать экономику Украины и экспорт из Украины в Канаду путем продления до 9 июня 2027 года отмены импортных пошлин на все товары, происходящие из Украины и ввозимые в Канаду», — говорится в пояснительной записке к указу.

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Отмечается, что от уплаты пошлин не будут освобождены только яйца, курятина и молочные продукты, сбыт которых в Канаде контролируется отдельно.

Беспошлинный режим для украинских товаров в Канаде был введен с 9 июня 2022 года, его действие продлевается ежегодно. За это время украинские импортеры сэкономили 9,5 млн. канадских долларов. Ожидается, что продление действия указа позволит сэкономить еще около 1,2 млн канадских долларов.

Ранее Правительство Канады предоставило 12,4 млн евро в Фонд поддержки энергетики Украины, увеличив свой общий вклад до более чем 57 млн ​​евро. Денежные средства уже направляются на первоочередные потребности энергетических компаний и мероприятия по ремонту и восстановлению энергетической инфраструктуры по всей стране в рамках подготовки к следующему осенне-зимнему периоду.

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