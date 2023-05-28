Камеры будут везде: в МВД рассказали, когда и как изменятся экзамены на получение водительского удостоверения — Finance.ua

Камеры будут везде: в МВД рассказали, когда и как изменятся экзамены на получение водительского удостоверения Сегодня 15:13 — Личные финансы

Камеры будут везде: в МВД рассказали, когда и как изменятся экзамены на получение водительского удостоверения

В Украине будет изменена система выдачи водительских удостоверений. Планируется, что изменения вступят в силу к концу 2023 года.

Как заявил министр внутренних дел Игорь Клименко в интервью РБК-Украина , изменения будут касаться как теоретического, так и практического экзамена.

По новой системе для получения допуска к экзамену по теории украинцам не обязательно будет посещать автошколу.

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Теперь можно будет подготовиться к экзамену самостоятельно или с репетитором. Кроме того, будет усилена проверка при сдаче экзамена по теории.

«Мы запрещаем в этих классах находиться посторонним лицам, вместо одной камеры ставим четыре. Мы полностью уничтожаем возможность существования слепых зон. Информация с камер будет храниться минимум месяц на серверах МВД», — пояснил министр.

Экзамен по вождению украинцы будут сдавать на более современных автомобилях, устаревших моделей не будет.

«Это будет и Renault, и Hyundai. Это не будут устаревшие марки, „Лад“ точно не будет, советского автопрома не будет. Машины до 5 лет выпуска», — сказал он, уточнив при этом, что в машинах будут установлены четыре камеры. Одна из них будет сверху и будет показывать, какие педали нажимают водитель и инструктор. Фронтальная камера будет показывать путь авто и действия водителя, а также аудиозапись.

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«Подсказки инструктора будут фиксироваться. Все видео и аудио будут храниться у нас на сервере минимум 30 дней. Что это даст? Это позволит каждому желающему сдать экзамен и пожаловаться на действия инструктора», — объяснил глава МВД.

Кроме того, по словам министра, в Украине почти втрое снизят количество сервисных центров, где можно сдать экзамены на получение водительских прав. Пока их по всей Украине 148, а будет всего 55.

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