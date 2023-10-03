Камера iPhone 15 Pro Max была признана второй лучшей в мире: кто на 1-м месте — Finance.ua

Камера iPhone 15 Pro Max была признана второй лучшей в мире: кто на 1-м месте Сегодня 23:05 — Технологии&Авто

Камера iPhone 15 Pro Max была признана второй лучшей в мире: кто на 1-м месте

До специалистов по лаборатории DxOMark доехал самый топовый смартфон Apple 15-го поколения. Эксперты проверили камеру флагмана и поставили iPhone 15 Pro Max в топ-3 рейтинге. Впрочем, новым королем мобильной фотографии он не стал.

Телефон оценили очень высоко: 154 балла — 153 балла за фото и 159 баллов за видео (лучший результат в рейтинге). Лидер рейтинга Huawei P60 Pro имеет 156 баллов, а разместившийся на третьем месте Oppo Find X6 Pro — 153 балла.

iPhone 15 Pro Max похвалили за отличную производительность камеры, очень точную визуализацию предварительного просмотра, фотографии с размытием и автофокус. Из минусов выделили наличие шумов при плохом освещении и иногда возникающие ореолы с бликами.

Лидеры мобильной фотографии в 2023 году выглядят так:

iPhone 15 Pro и 15 Pro Max оснащены основным сенсором на 48 Мп, но по сравнению с базовыми айфонами он лучше снимает в темноте. У 15 Pro есть поддержка 3Х оптического зума, у 15 Pro Max — 5-кратного зума. Еще флагманы Apple могут снимать пространственное видео для просмотра на гарнитуре Vision Pro.

УНІАН По материалам:

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