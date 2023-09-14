Каменщики, сантехники и психологи: каких работников не хватает в Евросоюзе — Finance.ua

Каменщики, сантехники и психологи: каких работников не хватает в Евросоюзе
Европейские страны уже несколько лет подряд испытывают дефицит рабочей силы. По последним данным управления труда (EURES), основанным на анализе ситуации в 27 государствах ЕС, а также в Норвегии и Швейцарии, из более 700 известных специальностей вакансии не заполнены по 400. При этом по 38 профессиям дефицит работников характеризуется как острый. Какие специалисты нужны в Евросоюзе — рассказали «Слово и дело».
Одними из самых востребованных являются работники в сфере программного обеспечения, здравоохранения, строительства и машиностроения.
На первом месте по дефициту кадров находится профессия каменщика — о нехватке людей сообщили в 19 изучаемых странах. Недостает в Евросоюзе также других специалистов из сферы строительства: плотников, столяров, сварщиков, бетонщиков, укладчиков, работников на строительстве, инженеров-строителей, штукатуров, маляров, монтажников, операторов землеройных машин, кровельщиков.
В секторе здравоохранения не хватает сиделок, медработников, врачей-терапевтов, ассистентов врачей, психологов и физиотерапевтов. Последние две профессии в дефицитном списке оказались впервые, а дефицит медиков в Евросоюзе начали испытывать после начала пандемии коронавируса.
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В сфере гостеприимства и обслуживания в ЕС чаще всего сообщали о нехватке поваров, официантов, пекарей, мясников, уборщиков в офисах и гостиницах.
Востребованными были профессии в области программного обеспечения — разработчики, прикладные программисты, аналитики ПО, системные аналитики.
Кроме того, Европе острый дефицит водителей грузовиков и автобусов, сантехников, электриков, автомехаников и электромехаников, механиков сельскохозяйственной техники, воспитателей дошкольников.
В исследовании говорится, что дефицит этих работников больше всего испытывают в Северной и Западной Европе. Наибольшее количество недостатков определенных профессий зафиксировано в Швейцарии, Италии и Нидерландах, наименьшее — в Чехии, Мальте и Греции.
Справка Finance.ua:
- уровень безработицы в странах еврозоны снизился до рекордного минимума в июне, что свидетельствует о положительном состоянии рынка труда на фоне слабого экономического роста;
- кстати, в Украине Кабинет Министров предлагает повысить размер минимальной помощи по безработице на время военного положения с 1000 до 1500 гривен. Такая сумма назначается людям без страхового стажа и тем, кто работал в течение последнего года менее 7 месяцев;
- кроме того, в Украине хотят проверить безработных на обоснованность выплат материального обеспечения. Минэкономики выставило на общественное обсуждение соответствующий проект приказа. Порядок проверок по безработице был и раньше, но теперь его хотят кардинально изменить.
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