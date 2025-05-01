Камала Гаррис впервые после поражения на выборах выступила с резкой критикой Трампа — Finance.ua
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Камала Гаррис впервые после поражения на выборах выступила с резкой критикой Трампа

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Бывшая вице-президент США Камала Гаррис выступила с острой критикой в ​​сторону президента Дональда Трампа. Это произошло впервые после проигрыша выборов 2024 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Демократка выступила на мероприятии в Сан-Франциско к 20-летию основания Emerge America — организации, поощряющей женщин-демократок к карьере политиков и баллотированию на выборные должности.
Гаррис во время своей речи резко раскритиковала первые 100 дней Трампа у власти. Как пишут СМИ, это выступление Гаррис стало самым мощным с момента возвращения Трампа в Белый дом. Фактически оно ознаменовало возвращение Гаррис на политическую арену. После проигрыша на выборах она долго хранила молчание.
Камала Гаррис во время выступления заявила, что страна наблюдает «полный отказ президента от высших идеалов Америки». Она похвалила лидеров и институции, сопротивляющихся Трампу и его политике — от членов Конгресса до судей, которые, как сказала демократка, «поддерживают верховенство права перед лицом тех, кто хочет их заключить в тюрьму», университетов, которые не подчиняются «неконституционным требованиям», и обычных американцев.
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Политик также обвинила Трампа в умышленном запугивании и распространении хаоса для укрепления собственной власти.
«Они рассчитывают на то, что если им удастся напугать одних людей, это будет иметь устрашающий эффект на других. Но они не замечают, что страх — это не единственная вещь, которая заразна. Смелость заразна», — заявила Гаррис.
Гаррис также призывая американцев продолжать организовываться, баллотироваться в должности и отстаивать основные права и ценности.
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Напомним, что выборы в США прошли 4 ноября 2024 года. Первоначально главными кандидатами на пост президента были Дональд Трамп и экс-президент Джо Байден. Однако последний сошел с избирательной гонки после неудачных дебатов с Трампом.
Демократы выдвинули другого кандидата — Камалу Гаррис, которая на тот момент занимала должность вице-президента США. Она была первой женщиной в этой должности.
Трамп одержал победу на выборах, а Республиканская партия одержала большинство в Конгрессе. Инаугурация Трампа прошла 20 января 2025 года.
Это второй президентский срок для Дональда Трампа. Конституция США запрещает в третий раз становиться президентами. Но республиканец считает, что все же сможет снова баллотироваться. В его официальном магазине уже начали продавать мерч с лозунгом «Trump 2028».
По материалам:
РБК-Україна
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