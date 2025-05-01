Трамп прокомментировал подписание соглашения о полезных ископаемых с Украиной: Получим больше вложенного — Finance.ua

Трамп прокомментировал подписание соглашения о полезных ископаемых с Украиной: Получим больше вложенного Сегодня 11:15

Трамп прокомментировал подписание соглашения о полезных ископаемых с Украиной: Получим больше вложенного

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, комментируя подписание соглашения с Украиной о полезных ископаемых, заявил, что США получит гораздо больше, чем $350 млрд.

Об этом пишет CNN.

«Когда я пришел сюда, я спросил: сколько денег мы отдали Украине? Настоящая цифра — примерно 350 миллиардов долларов. Невероятно. И у нас не было никаких гарантий безопасности, ничего: мы просто вливаем туда деньги», — заявил Трамп.

Глава Белого дома добавил, что соглашение о недрах подписали потому, что «он хотел быть защищенным»,

«Мы заключили соглашение, по которому получим, знаете, гораздо больше в теории, чем 350 миллиардов долларов, но я хотел быть защищенным. Я не хотел выглядеть дураком», — сказал Трамп.

Когда Трампа спросили, может ли это соглашение каким-либо образом сдерживать главу кремля владимира путина, он ответил: «Ну, это может быть».

Отметим, что Украина и США договорились, что в соглашении о недрах не будет засчитываться ранее оказанная помощь от Вашингтона.

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Первый проект договора, ранее предложенный США, содержал норму, что Украина должна вносить средства от продажи ископаемых в контролируемый американцами фонд до тех пор, пока сумма не покроет американские расходы на помощь Киеву. Президент США Дональд Трамп без ссылок на какие-либо источники называл разные суммы «долга» Украины: от 500 до 300 млрд долларов.

Украина обоснованно настаивала, что они более скромные — 100 млрд, и даже этот «долг» Киев вписывать в соглашение отказывался.

Напомним, Украина и Соединенные Штаты Америки в ночь на 1 мая подписали соглашение о создании Инвестиционного фонда по восстановлению Украины, которое предусматривает будущее сотрудничество по добыче полезных ископаемых.

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