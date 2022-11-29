Какую зарплату предлагают в ІТ в зависимости от опыта, и какая конкуренция за место — Finance.ua

Какую зарплату предлагают в ІТ в зависимости от опыта, и какая конкуренция за место Вчера 13:01 — Личные финансы

Какую зарплату предлагают в ІТ в зависимости от опыта, и какая конкуренция за место

Аналитики рекрутингового портала Djinni собрали дашборд из вилок зарплат в вакансиях онлайн по категории и опыту. На дашборде можно пересмотреть уровень конкуренции кандидатов за одно место.

Нижняя граница — медиана минимальной зарплаты в вакансии;

верхняя — максимальной;

цвет означает конкуренцию. Чем краснее, тем больше кандидатов онлайн на одну вакансию.

К примеру, QA без опыта может получить офер на $300-$600 в месяц, при этом на одну вакансию в категории претендует 800 кандидатов. В то же время, если есть хотя бы год опыта, конкуренция падает до 23 человек на место, а зарплатная вилка вырастает до $800-1500.

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Также большая конкуренция среди начинающих разработчиков, при этом зарплатная вилка не намного выше, чем у тестировщиков — $450-$1000 в месяц. Уже начиная с 2 лет опыта уровень конкуренции сильно снижается, а зарплатные предложения стартуют от $2000 и могут достигать $6300 в месяц для опытного специалиста.

В то же время конкуренция среди нетехнических специалистов растет с опытом и достигает пика, когда у них уже 5+ лет работы за плечами. При этом таким кандидатам предлагают от $2000 до $5000 в месяц.

Интерактивный дашборд можно посмотреть здесь

Справка Finance.ua:

по исследованию IT-компании GlobalLogiс, молодому IT-специалисту нужно около 6 лет, чтобы профессионально вырасти от стажера (trainee) до лидера команды (team lead);

более 50% ІТ-компаний не проводили релокацию и перешли на удаленную работу. Часть компаний частично уже вернулась к работе из офиса;

более 60% компаний сказали, что не останавливали наем в Украине после 24 февраля. Но тот же процент компаний заявили о сокращении найма, учитывая довоенные планы, более чем на 20% в феврале-июле 2022 года.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

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