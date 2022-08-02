Как изменились доходы и расходы айтишников во время войны: исследование рынка — Finance.ua

Как изменились доходы и расходы айтишников во время войны: исследование рынка Сегодня 14:04 — Личные финансы

Как изменились доходы и расходы айтишников во время войны: исследование рынка

До войны IT-рынок Украины генерировал $6,9 млрд экспортной выручки за год. Всего в Украине было около 285 тыс. айтишников, а главные тех-хабы располагались в Киеве, Львове, Харькове, Днепре и Одессе. Рост рынка составил 38% по отношению к 2020 году.

До войны почти 40% ІТ-специалистов проживало в Киеве и на севере Украины, еще 27,8% — в Харьковской, Днепровской, Запорожской областях и на Донбассе. Теперь в этом регионе осталось менее 10% айтишников. Значительный прирост в Центральной и Западной Украине с 8,4 и 16,5% до 22 и 24% соответственно.

По данным исследования IT Research Resilience, проведенного Lviv IT Cluster, по состоянию на май-июнь за границу выехало 50-57 тыс. ІТ-специалистов, однако все они пока являются налоговыми резидентами Украины. Осталось в Украине около 228 тыс. представителей индустрии.

Средний возраст специалиста — 31 год, снизилась доля женщин из-за миграции. Около 16% семей работников живут за границей и в Украине одновременно. Это усиливает миграционные настроения.

Треть специалистов работает в крупных компаниях (более 1 тыс.). Среди типов компаний преобладает аутсорс — 41%, продуктовыми являются 24% фирм, 17% имеют смешанную структуру, 9% — аутстаф, а еще 3% — стартапы.

Об изменениях в работе IT в Украине

44% работников отметили, что у них произошли изменения в работе. 27% сменили место работы, а 11% потеряли работу и находятся в поисках новой. Среди других изменений — переход на другие проекты и резерв (bench). Также впервые за последние семь лет исследований фиксировались такие проблемы, как частичная занятость и безработица.

Что касается налогового резидентства, то 18% проживающих за рубежом планируют легализовать свой ФЛП в той стране, где сейчас проживают. А 12% айтишников воспользовались возможностью платить пониженный налог (2% от доходов вместо 5%).

Больше всего компаний во Львовской области — 563. Это больше, чем в шести других регионах вместе взятых, где компаний 397. Во Львовской области сейчас проживает 37 тыс. специалистов. В двух ближайших областях — Ивано-Франковской и Тернопольской — 4,5 тыс. и 4 тыс. специалистов.

Медиана дохода айтишников — $2360. При этом медиальная зарплата прибывших работников существенно выше местных. К примеру, во Львовской области медианный доход местных специалистов составляет $2400, а приезжих $3000. В Черновицкой это $1600 и $2500 соответственно.

Расходы на релокацию в первый месяц для IT-специалистов составили $14,7 млн. Ежемесячно на переезд украинские айтишники тратят $13,1 млн.

Зарплаты в IT во время войны

Медиана дохода айтишников $2360. Большинство ІТ-специалистов (73%) отмечают, что их доходы не изменились или выросли. Но в то же время возросли и расходы. Это, в частности, связано с релокацией и переездами.

Среди айтишников 89% (203 тыс. человек) донатят на благотворительность. 14% из них тратят на это более четверти семейного бюджета.

Основные расходы — питание (21%), жилье (17%). Также в среднем 20% доходов экономят, а 14% жертвуют на благотворительность.

Ежемесячно на расходы, связанные с переездом, украинские айтишники тратят $13,1 млн.

Экономика войны

Рост дохода с начала войны отметили 65% компаний, уменьшение доходов — 26% фирм. Поэтому при войне рынок ІТ-индустрии продолжает расти. Почти половина компаний полностью возобновила работу, еще 41% — на более чем три четверти мощностей.

Также более половины (55%) компаний отметили, что получили от клиентов предложения о дополнительном сотрудничестве, чтобы поддержать фирму во время войны. 25% компаний сообщили о разорванных контрактах, из них 7% потеряли большую часть дохода.

Большинство компаний (88%) продолжают нанимать в Украине. При этом почти никто из руководства не заинтересован в открытии офисов в Украине. Самое популярное направление — Польша. Там планируют открыть представительства 20% компаний.

Экономические ожидания IT-рынка Украины

Большинство участников ІТ-рынка (64%) полагают, что индустрия будет расти. Что касается директоров компаний, то они сдержанно оптимистичны, но в долгосрочной перспективе также настроены, что рынок будет расти.

Экспортная выручка , по данным исследований, при сохранении существующего тренда — $8,5 млрд (+23% от прошлого года). При негативном сценарии — $8,1 млрд. Если все эмигрировавшие айтишники потеряют налоговое резидентство — $7,5 млрд. То есть даже при худшем сценарии прогнозируют рост.

Мобилизация айтишников

В настоящее время примерно 7 тыс. ІТ-специалистов служат в рядах ВСУ, ТРО и других силовых структурах.

Абсолютное большинство (96%) компаний поддерживают проекты , приближающие Украину к победе. На начало июня 11% компаний внесли на благотворительные инициативы более $300 тыс.

Миграционные настроения ІТ-специалистов

57% айтишников хотят жить в Украине. В исследовании использовали понятие миграционного балансира. Это то, как разные факторы влияют на миграционные настроения людей. По шкале от −4 до +4, где −4 — кардинальное изменение позиции в пользу выезда за границу и +4 — желание оставаться в Украине. В исследовании было три сценария:

«Евроинтеграция и либерализация экономики». По нему дерегулируют экономику и убирают влияние государства, а восстановление инфраструктуры быстро происходит вместе с западными союзниками. При таком сценарии показатель миграционного балансира +0,58. То есть при самом положительном сценарии 12% айтишников будут пытаться уехать за границу, когда это станет возможным. Это 27 тыс. человек.

Нейтральный сценарий «Евроинтеграция и государственное регулирование». Во внешней политике такой же, но государство жестко регулирует экономику. При таком сценарии показатель миграционного балансира — +0,04. Тогда за границу будут стремиться уехать 54 тыс. айтишников.

Сценарий «Остановка евроинтеграции и государственное регулирование». В таком случае показатель −0,95 и уехать из страны будут стремиться 118 тыс. ІТ-специалистов.

Основной фактор, влияющий на то, эмигрировать или оставаться, — это война. Основным мотивом остаться в Украине 79% опрошенных назвали победу над россией. На втором месте — либерализация экономики.

Факторы, склоняющие к мысли эмигрировать — гипотетическая потеря жилья по месту жительства. Также потеря работы и усиление экономических притеснений.

Наиболее вероятно эмигрируют мужчины в возрасте 34-35 лет, не имеющие семьи. При этом больше настроены на эмиграцию IT-специалисты, проживающие на западе Украины.

Speka По материалам:

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