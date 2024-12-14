Какую сумму удалось привлечь от продажи ОВГЗ в ноябре — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Какую сумму удалось привлечь от продажи ОВГЗ в ноябре

Казна и Политика
13
Какую сумму удалось привлечь от продажи ОВГЗ в ноябре
Какую сумму удалось привлечь от продажи ОВГЗ в ноябре
В ноябре 2024 года Министерство финансов Украины привлекло 80,8 млрд грн в эквиваленте от выпуска государственных облигаций, в том числе 72,9 млрд грн и 191 млн долларов США.
Об этом сообщили в ведомстве.
Отмечается, что военные облигации составили 48,4 млрд грн из общего объема выпущенных гособлигаций за ноябрь 2024 года.
Какую сумму удалось привлечь от продажи ОВГЗ в ноябре
По состоянию на 1 декабря 2024 года в обращении находятся ОВГЗ более чем на 1,81 трлн гривен.
Наибольшая часть находится у коммерческих банков (48,2%) и НБУ (37,5%). Доля юридических лиц составляет 7,9%, физических лиц — 4%, нерезидентов — 1,3%, страховых компаний — 1,1%, территориальных общин — 0,04%.

Получить больше с депозита

В Минфине подчеркнули, что спрос на ОВГЗ среди граждан продолжает расти. В ноябре ОВГЗ в обращении, которые находятся в собственности физлиц, выросли на 3,5% - до 73 млрд грн.
Какую сумму удалось привлечь от продажи ОВГЗ в ноябре
В целом за январь-ноябрь 2024 года от размещения ОВГЗ Минфин привлек 523,2 млрд грн в эквиваленте, а с начала военного положения — 1,4 трлн грн в эквиваленте.
Напомним, тысячу гривен «Зимней поддержки» можно инвестировать в военные облигации, поддержав Вооруженные силы Украины.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.