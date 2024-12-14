Какую сумму удалось привлечь от продажи ОВГЗ в ноябре — Finance.ua

Какую сумму удалось привлечь от продажи ОВГЗ в ноябре Сегодня 07:31 — Казна и Политика

Какую сумму удалось привлечь от продажи ОВГЗ в ноябре

В ноябре 2024 года Министерство финансов Украины привлекло 80,8 млрд грн в эквиваленте от выпуска государственных облигаций, в том числе 72,9 млрд грн и 191 млн долларов США.

Об этом сообщили в ведомстве.

Отмечается, что военные облигации составили 48,4 млрд грн из общего объема выпущенных гособлигаций за ноябрь 2024 года.

По состоянию на 1 декабря 2024 года в обращении находятся ОВГЗ более чем на 1,81 трлн гривен.

Наибольшая часть находится у коммерческих банков (48,2%) и НБУ (37,5%). Доля юридических лиц составляет 7,9%, физических лиц — 4%, нерезидентов — 1,3%, страховых компаний — 1,1%, территориальных общин — 0,04%.

Пусть ваши сбережения работают на вас. Выбирайте депозит, который будет идеальным под вас.

В Минфине подчеркнули, что спрос на ОВГЗ среди граждан продолжает расти. В ноябре ОВГЗ в обращении, которые находятся в собственности физлиц, выросли на 3,5% - до 73 млрд грн.

В целом за январь-ноябрь 2024 года от размещения ОВГЗ Минфин привлек 523,2 млрд грн в эквиваленте, а с начала военного положения — 1,4 трлн грн в эквиваленте.

Напомним, тысячу гривен «Зимней поддержки» можно инвестировать в военные облигации, поддержав Вооруженные силы Украины.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.