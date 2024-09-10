Какую помощь могут получить эвакуированные с опасных территорий — Finance.ua

Какую помощь могут получить эвакуированные с опасных территорий Сегодня 07:04 — Личные финансы

Эвакуация из опасных регионов Украины может производиться железнодорожным и автомобильным транспортом. При необходимости может использоваться специальный транспорт.

Об этом напомнили в Минреинтеграции.

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Для эвакуированных предусмотрены социальные гарантии. А именно:

Обеспечение бесплатного питания и гуманитарной помощи во время эвакуации.

Восстановление утраченных документов.



Временное убежище в хабах для внутренних переселенцев.



Квалифицированная психологическая и медицинская помощь.



Денежное пособие от международных организаций.



Бесплатное размещение в государственных и коммунальных учреждениях, а также при необходимости возможно размещение в социально-медицинских учреждениях.



Государственная денежная помощь на проживание ВПЛ.



Помощь в трудоустройстве.



Первоочередное право на зачисление в дошкольные/школьные учебные заведения с получением бесплатного питания.



Помощь в обеспечении жестким печным топливом на отопительный сезон 2024−2025.



Все эти меры направлены на поддержку внутриперемещенных лиц и обеспечение их базовых потребностей при адаптации в принимающих общинах.

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Следует заметить, что эвакуация из опасных районов осуществляется бесплатно. Для предварительной записи необходимо обратиться в свою областную военную администрацию:

Харьковская область

0−800−33−92−91 — Горячая линия Координационного гуманитарного центра по вопросам эвакуации;

Запорожская область

0−800−503−508 — Круглосуточная горячая линия Запорожской ОГА; 0−800−33−92−91 — Горячая линия Координационного гуманитарного центра по вопросам эвакуации;

Херсонская область

0−800−330−951 — Круглосуточная горячая линия по вопросам эвакуации по Херсонской области;

Сумская область

+38 (050) 650-70-83 — Эвакуационный штаб Сумского района; +38 (0542) 77-96-77 — Департамент социальной политики; +38 (093) 326-50-06 — Круглосуточная горячая линия по вопросам эвакуации; 38 (068) 997-00-00 — по поводу эвакуации с животными;

Донецкая область

0−800−500−121 — Горячая линия по вопросам эвакуации; +38 (073) 050-01-21 (Viber, Whatsapp, Telegram, Signal).

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