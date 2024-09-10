Какую помощь могут получить эвакуированные с опасных территорий — Finance.ua
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Какую помощь могут получить эвакуированные с опасных территорий

Личные финансы
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Эвакуация из опасных регионов Украины может производиться железнодорожным и автомобильным транспортом. При необходимости может использоваться специальный транспорт.
Об этом напомнили в Минреинтеграции.

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Для эвакуированных предусмотрены социальные гарантии. А именно:
  • Обеспечение бесплатного питания и гуманитарной помощи во время эвакуации.
  • Восстановление утраченных документов.
  • Временное убежище в хабах для внутренних переселенцев.
  • Квалифицированная психологическая и медицинская помощь.
  • Денежное пособие от международных организаций.
  • Бесплатное размещение в государственных и коммунальных учреждениях, а также при необходимости возможно размещение в социально-медицинских учреждениях.
  • Государственная денежная помощь на проживание ВПЛ.
  • Помощь в трудоустройстве.
  • Первоочередное право на зачисление в дошкольные/школьные учебные заведения с получением бесплатного питания.
  • Помощь в обеспечении жестким печным топливом на отопительный сезон 2024−2025.
Все эти меры направлены на поддержку внутриперемещенных лиц и обеспечение их базовых потребностей при адаптации в принимающих общинах.
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Следует заметить, что эвакуация из опасных районов осуществляется бесплатно. Для предварительной записи необходимо обратиться в свою областную военную администрацию:
  • Харьковская область
    0−800−33−92−91 — Горячая линия Координационного гуманитарного центра по вопросам эвакуации;
  • Запорожская область
    0−800−503−508 — Круглосуточная горячая линия Запорожской ОГА; 0−800−33−92−91 — Горячая линия Координационного гуманитарного центра по вопросам эвакуации;
  • Херсонская область
    0−800−330−951 — Круглосуточная горячая линия по вопросам эвакуации по Херсонской области;
  • Сумская область
    +38 (050) 650-70-83 — Эвакуационный штаб Сумского района; +38 (0542) 77-96-77 — Департамент социальной политики; +38 (093) 326-50-06 — Круглосуточная горячая линия по вопросам эвакуации; 38 (068) 997-00-00 — по поводу эвакуации с животными;
  • Донецкая область
    0−800−500−121 — Горячая линия по вопросам эвакуации; +38 (073) 050-01-21 (Viber, Whatsapp, Telegram, Signal).
По материалам:
Finance.ua
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