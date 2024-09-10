Какую помощь могут получить эвакуированные с опасных территорий — Finance.ua

Какую помощь могут получить эвакуированные с опасных территорий
Эвакуация из опасных регионов Украины может производиться железнодорожным и автомобильным транспортом. При необходимости может использоваться специальный транспорт.
Об этом напомнили в Минреинтеграции.
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Для эвакуированных предусмотрены социальные гарантии. А именно:
- Обеспечение бесплатного питания и гуманитарной помощи во время эвакуации.
- Восстановление утраченных документов.
- Временное убежище в хабах для внутренних переселенцев.
- Квалифицированная психологическая и медицинская помощь.
- Денежное пособие от международных организаций.
- Бесплатное размещение в государственных и коммунальных учреждениях, а также при необходимости возможно размещение в социально-медицинских учреждениях.
- Государственная денежная помощь на проживание ВПЛ.
- Помощь в трудоустройстве.
- Первоочередное право на зачисление в дошкольные/школьные учебные заведения с получением бесплатного питания.
- Помощь в обеспечении жестким печным топливом на отопительный сезон 2024−2025.
Все эти меры направлены на поддержку внутриперемещенных лиц и обеспечение их базовых потребностей при адаптации в принимающих общинах.
Следует заметить, что эвакуация из опасных районов осуществляется бесплатно. Для предварительной записи необходимо обратиться в свою областную военную администрацию:
- Харьковская область
0−800−33−92−91 — Горячая линия Координационного гуманитарного центра по вопросам эвакуации;
- Запорожская область
0−800−503−508 — Круглосуточная горячая линия Запорожской ОГА; 0−800−33−92−91 — Горячая линия Координационного гуманитарного центра по вопросам эвакуации;
- Херсонская область
0−800−330−951 — Круглосуточная горячая линия по вопросам эвакуации по Херсонской области;
- Сумская область
+38 (050) 650-70-83— Эвакуационный штаб Сумского района; +38 (0542) 77-96-77— Департамент социальной политики; +38 (093) 326-50-06— Круглосуточная горячая линия по вопросам эвакуации; 38 (068) 997-00-00— по поводу эвакуации с животными;
- Донецкая область
0−800−500−121 — Горячая линия по вопросам эвакуации;
+38 (073) 050-01-21(Viber, Whatsapp, Telegram, Signal).
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