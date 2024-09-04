В трех регионах украинцам доступна помощь в 36 тыс. грн — Finance.ua

В трех регионах украинцам доступна помощь в 36 тыс. грн Сегодня 20:00 — Личные финансы

В трех регионах украинцам доступна помощь в 36 тыс. грн

Деньги в рамках программы поддержки от представительства Эстонского совета по делам беженцев предоставляют на восстановление или начало экономической деятельности.

Средства могут получить граждане, пострадавшие от полномасштабной войны.

Действие проекта распространяется на три области:

Кировоградская;

Полтавская

Симферополь.

Целью программы является предоставление доступа к средствам для существования уязвимым гражданам, пострадавшим из-за войны, создание новых источников дохода и поддержка граждан в достижении прожиточного минимума.

«Домохозяйства из Кировоградской, Полтавской и Черкасской областей могут подать заявку, и отобранные домохозяйства получат денежную помощь с целью начать или возобновить экономическую деятельность, что улучшит их средства существования», — говорится в сообщении.

Приоритет в праве на помощь будут иметь уязвимые категории граждан. В первую очередь средства предоставят:

неполным семьям — одинокому отцу или матери с детьми до 18 лет;

семьям, состоящим только из пожилых людей;

семьям, в составе которых есть лица с инвалидностью или тяжелыми болезнями;

многодетным семьям, семьям с беременными женщинами;

семьям, жилье которых пострадало от российских атак;

семьям, члены которых ранены/погибли из-за боевых действий.

Размер финпомощи и как получить

Семьи получат средства для создания новых источников дохода или восстановления разрушенного бизнеса в размере до 36 тыс. гривен.

Претенденты для получения помощи прежде всего должны заполнить онлайн-форму и ждать обратной связи от представителей проекта.

Уточнить детали можно на официальном сайте или по телефону:

+38 073 508 08 39 с понедельника по пятницу с 10:00 до 13:00.

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