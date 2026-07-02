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Какую помощь и гранты может получить бизнес, пострадавший от обстрелов

Личные финансы
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Бизнес, пострадавший в результате атаки рф на Киев 2 июля 2026 года
Бизнес, пострадавший в результате атаки рф на Киев 2 июля 2026 года, t.me
Пострадавший от российских обстрелов украинский бизнес может воспользоваться несколькими государственными программами поддержки. Они предусматривают финансирование возобновления предприятий, компенсацию части расходов на оплату труда и гранты для развития собственного дела.
Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы занятости.

Какую помощь могут получить предприятия

Для малых и средних предприятий, которые получили повреждения из-за российских обстрелов, действует программа грантовой поддержки на восстановление производственных мощностей. Максимальная сумма финансирования составляет до 16 млн грн.
По условиям программы предприятие должно профинансировать 20% стоимости проекта, тогда как остальные 80% покрывает государство. Поддержка предоставляется в рамках политики «Сделано в Украине» для предприятий перерабатывающей промышленности. Подробнее можно узнать по ссылке.
С начала 2026 года уже одобрено 74 заявки на общую сумму почти 400 млн грн.
Также для предприятий, пострадавших после 1 января 2026 года, действует программа «Точка опоры». Она предусматривает компенсацию работодателям части заработной платы и единого социального взноса за работников, которые находятся в простое или с которыми временно приостановлено действие трудовых договоров из-за повреждения или уничтожения имущества. Больше информации об этой программе — здесь.
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Кроме программ восстановления, предприниматели могут воспользоваться другими государственными грантами для развития или перезапуска своей деятельности.
В частности, доступны:
Эти программы могут помочь предприятиям возобновить работу, создать новые рабочие места или расширить производство после войны.
Раньше мы рассказывали, что в первые 24 часа после обстрела, если ваше жилье пострадало.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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