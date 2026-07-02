Какую помощь и гранты может получить бизнес, пострадавший от обстрелов

Пострадавший от российских обстрелов украинский бизнес может воспользоваться несколькими государственными программами поддержки. Они предусматривают финансирование возобновления предприятий, компенсацию части расходов на оплату труда и гранты для развития собственного дела.
Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы занятости.
Какую помощь могут получить предприятия
Для малых и средних предприятий, которые получили повреждения из-за российских обстрелов, действует программа грантовой поддержки на восстановление производственных мощностей. Максимальная сумма финансирования составляет до 16 млн грн.
По условиям программы предприятие должно профинансировать 20% стоимости проекта, тогда как остальные 80% покрывает государство. Поддержка предоставляется в рамках политики «Сделано в Украине» для предприятий перерабатывающей промышленности. Подробнее можно узнать по ссылке.
С начала 2026 года уже одобрено 74 заявки на общую сумму почти 400 млн грн.
Также для предприятий, пострадавших после 1 января 2026 года, действует программа «Точка опоры». Она предусматривает компенсацию работодателям части заработной платы и единого социального взноса за работников, которые находятся в простое или с которыми временно приостановлено действие трудовых договоров из-за повреждения или уничтожения имущества. Больше информации об этой программе — здесь.