Какую платежную карту признали лучшей — FinAwards-2023 Сегодня 09:01 — Финтех и Карты

Какую платежную карту признали лучшей — FinAwards-2023

В Киеве состоялась шестая церемония награждения лучших финансовых продуктов и клиентских сервисов — FinAwards . Учредители премии — сайты Finance.ua и Минфин.

Одна из номинаций конкурса — «Лучшая платежная карта». В ней участвовали карты типа classic или standart, которые позволяют производить платежи исключительно на ту сумму, которая внесена на текущий счет в банке. В то же время карта может быть оформлена любому клиенту и не предусматривает каких-либо специальных условий обслуживания (не акция, не зарплатный проект, не пенсионная карта).

В целом за первенство в этой номинации соревновались 20 карт. Тройка лидеров распределилась следующим образом:

третье место — Белая карта от monobank;

второе место — Карта для выплат от ПриватБанка;

первое место — всеКАРТА от ПУМБ.

По словам директора департамента-трайба некредитных продуктов ПУМБ Дмитрия Коваля, победить в этой номинации банку позволило то, что они вошли в положение своих клиентов и не ухудшали условия обслуживания, хотя и не улучшали их.

«Эта карта у нас полностью бесплатная для клиентов. По ней нет никаких тарифов ни за зачисление денег, ни за вывод средств. Мы смогли выдержать и не менять условия, хотя было сложно. Банки меняют тарифы и условия для клиентов не от хорошей жизни или потому, что они хотят больше заработать, а чтобы как-то поддерживать бизнес и иметь возможность поддерживать своих клиентов», — сказал он в комментарии Finance.ua.

Директор департамента-трайба некредитных продуктов ПУМБ Дмитрий Коваль получает награду из рук СМО компании Credit7 Юлии Морарь

Кстати, ПУМБ в этом году победил и в номинации на лучшую кредитную карту.

О премии FinAwards

Порталы Finance.ua и Минфин ежегодно проводят церемонию награждения с 2018 года. Цель премии — отметить лучшие финансовые решения и компании с высоким качеством обслуживания потребителей финансовых услуг. Участники конкурса могут получить независимую экспертную оценку своей работы.

В военных условиях церемония награждения уже проходит второй год подряд. В этом году организаторы сменили цвет награды с привычного золота на стальной, что символизирует мощь и устойчивость банковского и финансового секторов.

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