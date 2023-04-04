Трійка найкращих кредитних карток за версією FinAwards-2023 — Finance.ua

Трійка найкращих кредитних карток за версією FinAwards-2023 Сьогодні 10:29 — Фондовий ринок

Трійка найкращих кредитних карток за версією FinAwards-2023

У п’ятницю, 31 березня, у Києві відбулася шоста церемонія нагородження FinAwards — щорічної всеукраїнської премії, що визначає найкращі фінансові продукти, клієнтські сервіси, IT-впровадження та фінтех проєкти, а також найуспішніших і найефективніших топменеджерів фінансових компаній.

Засновниками премії FinAwards є портали Finance.ua та Мінфін.

У номінації на звання найкращої кредитної картки беруть участь банківські платіжні картки, доступні для масового сегмента клієнтів із середнім і нижчим за середній рівень доходу, за якими на запит клієнта або за замовчуванням встановлені кредитні ліміти на здійснення платіжних та касових операцій.

Цьогоріч за першість змагалися 15 карток від українських банків:

третє місце посів sportbank зі своєю карткою sport.

зі своєю карткою sport. друге місце дісталося Чорній картці від monobank .

. беззаперечну перемогу виборола кредитна картка всеМОЖУ від банку ПУМБ.

Директор департаменту-трайбу некредитних продуктів ПУМБ Дмитро Коваль отримує нагороду з рук СМО компанії Credit7 Юлії Морарь

У банку кажуть, що увійшли в положення клієнтів і зрозуміли, які потреби є у людей.

«Якщо чесно сказати, ми не покращували умови наших продуктів, але за цей рік і не погіршили їх, якщо дивитися на весь інший ринок. Ми змогли витримати. По кредитці у нас дуже лояльні умови: великий грейс-період і дуже низький процент зараз по ринку. Тому ми й змогли посісти перше місце», — коментує перемогу директор департаменту-трайбу некредитних продуктів ПУМБ Дмитро Коваль.

За його словами, було складно, але банку вдалося впоратися з викликами.

«Звісно, що банки змінювали тарифи й умови для клієнтів не від хорошого життя чи тому, що вони хочуть більше заробити, а щоб якось підтримувати бізнес і мати змогу підтримувати своїх клієнтів. Тому так, це важко, але ми змогли компенсувати в інших частинах бізнесу, тому витримали», — резюмував Коваль.

Про премію FinAwards

Її мета — відзначити найкращі фінансові рішення та компанії з високою якістю обслуговування для споживачів фінансових послуг.

FinAwards для учасників конкурсу — це варіант громадського визнання, чудова можливість отримати експертну незалежну оцінку своєї роботи, зарядитися енергією для нових досягнень і привернути увагу потенційних клієнтів до своїх послуг та сервісів.

Уже другий рік поспіль церемонія нагородження проходить у воєнних умовах. Саме тому організатори вирішили змінити колір нагороди — зі звичного золотого на колір сталі, який символізує стійкість і незламність фінансового та банківського секторів.

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