Какую информацию о призывниках получат из реестров военкоматы — Finance.ua
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Какую информацию о призывниках получат из реестров военкоматы

Казна и Политика
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Какую информацию о призывниках получат из реестров военкоматы
Какую информацию о призывниках получат из реестров военкоматы
Кабмин принял постановление от 30 декабря 2022 г. № 1493, которым предусмотрено проведение сверки персональных данных украинцев в государственных реестрах.
Об этом пишет ТСН со ссылкой на Telegram-канал «Ты же юрист».
Какую информацию получают территориальные центры комплектования и социальной поддержки после сверки:
  • уникальный номер в каждом реестре;
  • настоящая фамилия, имя и отчество;
  • дата и место рождения;
  • пол;
  • гражданство;
  • серия и номер свидетельства о рождении, паспорта (другого документа, удостоверяющего личность), кем и когда выдан;
  • сведения о зарегистрированном или задекларированном месте жительства (пребывании);
  • сведения об оформлении документов для выезда за границу на постоянное жительство или оставление на постоянное жительство за границей или возвращение на жительство в Украину;
  • реквизиты документов, выданных средствами Единого государственного демографического реестра;
  • реквизиты документов, из которых средствами Единого государственного демографического реестра выданы документы;
  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщиков или информация об отказе от его принятия;
  • данные о рождении ребенка;
  • данные о родителях ребенка;
  • место жительства родителей;
  • сведения о малолетних детях;
  • данные о последнем зарегистрированном/задекларированном месте жительства (нахождении) внутренне перемещенного лица;
  • если меняли имя — фамилию, имя и отчество до и после смены имени;
  • номер удостоверения застрахованного лица;
  • ФИО на момент создания электронной учетной карточки застрахованного лица;
  • номер телефона;
  • дата смерти и номер акта — в случае смерти личности.
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Напомним, по словам адвокатов, повестку должны вручать в руки человеку, который в ней указан. Поэтому приклеить документ на дверь и считать это получением человеком незаконно.

Воинский учет в Украине по-новому 🧐

По материалам:
ТСН
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