Какую информацию о призывниках получат из реестров военкоматы — Finance.ua

Какую информацию о призывниках получат из реестров военкоматы
Кабмин принял постановление от 30 декабря 2022 г. № 1493, которым предусмотрено проведение сверки персональных данных украинцев в государственных реестрах.
Об этом пишет ТСН со ссылкой на Telegram-канал «Ты же юрист».
Какую информацию получают территориальные центры комплектования и социальной поддержки после сверки:
- уникальный номер в каждом реестре;
- настоящая фамилия, имя и отчество;
- дата и место рождения;
- пол;
- гражданство;
- серия и номер свидетельства о рождении, паспорта (другого документа, удостоверяющего личность), кем и когда выдан;
- сведения о зарегистрированном или задекларированном месте жительства (пребывании);
- сведения об оформлении документов для выезда за границу на постоянное жительство или оставление на постоянное жительство за границей или возвращение на жительство в Украину;
- реквизиты документов, выданных средствами Единого государственного демографического реестра;
- реквизиты документов, из которых средствами Единого государственного демографического реестра выданы документы;
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщиков или информация об отказе от его принятия;
- данные о рождении ребенка;
- данные о родителях ребенка;
- место жительства родителей;
- сведения о малолетних детях;
- данные о последнем зарегистрированном/задекларированном месте жительства (нахождении) внутренне перемещенного лица;
- если меняли имя — фамилию, имя и отчество до и после смены имени;
- номер удостоверения застрахованного лица;
- ФИО на момент создания электронной учетной карточки застрахованного лица;
- номер телефона;
- дата смерти и номер акта — в случае смерти личности.
Напомним, по словам адвокатов, повестку должны вручать в руки человеку, который в ней указан. Поэтому приклеить документ на дверь и считать это получением человеком незаконно.
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