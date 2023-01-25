Какую информацию о призывниках получат из реестров военкоматы — Finance.ua

Какую информацию о призывниках получат из реестров военкоматы Сегодня 19:05 — Казна и Политика

Какую информацию о призывниках получат из реестров военкоматы

Кабмин принял постановление от 30 декабря 2022 г. № 1493, которым предусмотрено проведение сверки персональных данных украинцев в государственных реестрах.

Об этом пишет ТСН со ссылкой на Telegram-канал «Ты же юрист».

Какую информацию получают территориальные центры комплектования и социальной поддержки после сверки:

уникальный номер в каждом реестре;

настоящая фамилия, имя и отчество;

дата и место рождения;

пол;

гражданство;

серия и номер свидетельства о рождении, паспорта (другого документа, удостоверяющего личность), кем и когда выдан;

сведения о зарегистрированном или задекларированном месте жительства (пребывании);

сведения об оформлении документов для выезда за границу на постоянное жительство или оставление на постоянное жительство за границей или возвращение на жительство в Украину;

реквизиты документов, выданных средствами Единого государственного демографического реестра;

реквизиты документов, из которых средствами Единого государственного демографического реестра выданы документы;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщиков или информация об отказе от его принятия;

данные о рождении ребенка;

данные о родителях ребенка;

место жительства родителей;

сведения о малолетних детях;

данные о последнем зарегистрированном/задекларированном месте жительства (нахождении) внутренне перемещенного лица;

если меняли имя — фамилию, имя и отчество до и после смены имени;

номер удостоверения застрахованного лица;

ФИО на момент создания электронной учетной карточки застрахованного лица;

номер телефона;

дата смерти и номер акта — в случае смерти личности.

Напомним, по словам адвокатов, повестку должны вручать в руки человеку, который в ней указан. Поэтому приклеить документ на дверь и считать это получением человеком незаконно.

ТСН По материалам:

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