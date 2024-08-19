Какой срок для уплаты обжалованного в суде доначисленного налога — Finance.ua

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Какой срок для уплаты обжалованного в суде доначисленного налога

Казна и Политика
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Какой срок для уплаты обжалованного в суде доначисленного налога
Какой срок для уплаты обжалованного в суде доначисленного налога
Государственная налоговая служба в Запорожской области рассказывает, в течение какого срока следует уплатить обжалованный в суде доначисленный налог.
Указывается, согласно п. 57.3 НКУ в случае определения денежного обязательства контролирующим органом по основаниям, указанным в пп. 54.3.1 — 54.3.6 НКУ, налогоплательщик обязан уплатить начисленную сумму денежного обязательства в течение 10 рабочих дней, следующих за днем ​​получения налогового уведомления-решения, кроме случаев, когда в течение такого срока такой налогоплательщик начинает процедуру обжалования решения контролирующего органа.
В случае обжалования решения контролирующего органа о начисленной сумме денежного обязательства налогоплательщик обязан самостоятельно погасить согласованную сумму, а также пеню и штрафные санкции при их наличии в течение 10 рабочих дней, следующих за днем ​​такого согласования.
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При обращении налогоплательщика в суд с иском о признании противоправным и/или отмене решения контролирующего органа денежное обязательство считается несогласованным до дня вступления судебного решения в законную силу (абзац четвертый п. 56.18 НКУ).
Статьей 255 КАСУ определено, что решение суда вступает в законную силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы всеми участниками дела, если апелляционная жалоба не была подана.
В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено, вступает в законную силу после возвращения апелляционной жалобы, отказа в открытии или закрытии апелляционного производства или принятия постановления судом апелляционной инстанции по результатам апелляционного пересмотра.
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Таким образом, налогоплательщик обязан самостоятельно погасить согласованную сумму, а также пеню и штрафные санкции, при их наличии, в течение 10 рабочих дней, следующих за днем ​​вступления судебного решения в законную силу.
По материалам:
Судебно-юридична газета
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