Какой срок для уплаты обжалованного в суде доначисленного налога — Finance.ua

Какой срок для уплаты обжалованного в суде доначисленного налога Сегодня 09:14 — Казна и Политика

Какой срок для уплаты обжалованного в суде доначисленного налога

Государственная налоговая служба в Запорожской области рассказывает, в течение какого срока следует уплатить обжалованный в суде доначисленный налог.

Указывается, согласно п. 57.3 НКУ в случае определения денежного обязательства контролирующим органом по основаниям, указанным в пп. 54.3.1 — 54.3.6 НКУ, налогоплательщик обязан уплатить начисленную сумму денежного обязательства в течение 10 рабочих дней, следующих за днем ​​получения налогового уведомления-решения, кроме случаев, когда в течение такого срока такой налогоплательщик начинает процедуру обжалования решения контролирующего органа.

В случае обжалования решения контролирующего органа о начисленной сумме денежного обязательства налогоплательщик обязан самостоятельно погасить согласованную сумму, а также пеню и штрафные санкции при их наличии в течение 10 рабочих дней, следующих за днем ​​такого согласования.

При обращении налогоплательщика в суд с иском о признании противоправным и/или отмене решения контролирующего органа денежное обязательство считается несогласованным до дня вступления судебного решения в законную силу (абзац четвертый п. 56.18 НКУ).

Статьей 255 КАСУ определено, что решение суда вступает в законную силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы всеми участниками дела, если апелляционная жалоба не была подана.

В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено, вступает в законную силу после возвращения апелляционной жалобы, отказа в открытии или закрытии апелляционного производства или принятия постановления судом апелляционной инстанции по результатам апелляционного пересмотра.

Читайте также В США не рекомендуют Украине повышать налоги для населения

Таким образом, налогоплательщик обязан самостоятельно погасить согласованную сумму, а также пеню и штрафные санкции, при их наличии, в течение 10 рабочих дней, следующих за днем ​​вступления судебного решения в законную силу.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.