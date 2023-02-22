Какой привод авто выбирают украинцы: рейтинг самых популярных марок — Finance.ua
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Какой привод авто выбирают украинцы: рейтинг самых популярных марок

Личные финансы
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Какой привод авто выбирают украинцы: рейтинг самых популярных марок
Какой привод авто выбирают украинцы: рейтинг самых популярных марок
Эксперты Института исследований авторынка определили, какой привод предпочитают украинцы при продаже подержанных авто в интернете, и как менялись предпочтения в течение последнего года.
В начале года, в январе 2022 года, большинство легковых автомобилей, продававшихся в интернете, были переднеприводными — 85,5% от общего количества объявлений. Полноприводных автомобилей было 9,9%, а с приводом на заднюю ось — всего 4,6%. В феврале доля переднеприводных легковых автомобилей достигла максимума (85,8%), а заднеприводных — минимума (4,4%).
Интересно, что доля легковых автомобилей в продаже с приводом на переднюю ось сокращается уже третий месяц подряд, параллельно растут доли заднеприводных и авто 4×4: 14,8% и 15,1% соответственно. Это максимальные показатели за последние 12 месяцев.

Полноприводные авто самые дорогие

В начале 2022 года средняя медианная цена заднеприводных и переднеприводных автомобилей была почти одинаковой: $5 600 и $5 500 соответственно. Полноприводные легковушки стоили в среднем $15 750; за последние 12 месяцев их средняя цена уменьшалась, и в январе 2023 года составила $12 614.
Средняя стоимость переднеприводных машин также несколько уменьшилась: до $4 900 в январе-2023, однако ценовые колебания не были столь существенными, как у других двух категорий.
Какой привод авто выбирают украинцы: рейтинг самых популярных марок
Однако заметнее всего менялся этот показатель у машин с задним приводом: сначала она выросла с $5 200 в феврале до $6 500 в мае, потом начала постепенно снижаться, и по итогам января составила $1 800. Удорожание таких авто также совпало с началом действия «нулевой» растаможки, поэтому повышение средней стоимости у машин с задним приводом также может быть его следствием: на рынок попали бренды западных производителей с такой конструкцией — в частности, Mercedes-Benz и BMW. После того как налоги на импорт вернули, баланс сместился: сейчас большинство заднеприводных автомобилей — это модели ВАЗ, ГАЗ, Москвич и т.д.

Какой привод выбирают в регионах

Наибольшая доля легковых автомобилей с передним приводом, если не брать во внимание охваченные активными боевыми действиями Луганскую и Донецкую области, оказалась в Запорожской (88,2%), Херсонской (88,2%) и Черниговской областях (87%).
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Доля автомобилей с задним приводом оказалась самой большой в Черновицкой (9,4%), Одесской (9,1%) и Николаевской (9%) областях, а больше всего полноприводных машин насчитали в Киеве и Киевской области (17,3%), Одесской ( 14,1%) и Львовской (13,8%) областях.
Интересно, что прослеживается четкая зависимость: доля полноприводных машин, средняя стоимость которых существенно больше других, самая большая в тех областях, где продают самые дорогие авто.

Топ-15 переднеприводных авто

В топ-15 переднеприводных автомобилей попало большинство самых популярных моделей на украинском авторынке, ведь передний привод — самый массовый в современном автомобилестроительстве.
  1. Фольксваген пассат
  2. Фольксваген Гольф
  3. Шкода Октавия
  4. ВАЗ 2109/21099
  5. Дэу Ланос
  6. Рено Меган
  7. Опель Астра
  8. Форд Фокус
  9. Шкода Фабия
  10. Опель Вектра
  11. Шевроле Авео
  12. Ауди А6
  13. Тойота Камри
  14. Ауди А4
  15. Мазда 6

Топ-15 заднеприводных авто

Задний привод автомобилей менее распространен в современном модельном ряду большинства автопроизводителей. Поэтому в список попали в основном BMW и Mercedes-Benz, а также почти все модели классических российско-советских ВАЗов: от 2101 до 2107.
  1. БМВ 5 серии
  2. БМВ 3 серии
  3. Мерседес-Бенц Е-Класса
  4. ВАЗ 2106
  5. ВАЗ 2107
  6. ВАЗ 2101
  7. Мерседес-Бенц С-Класса
  8. Мерседес-Бенц Вито
  9. Мерседес-Бенц Спринтер
  10. Опель Омега
  11. ВАЗ 2105
  12. ВАЗ 2104
  13. Мерседес-Бенц S-класса
  14. БМВ 7 серии
  15. ВАЗ 2103

Топ-15 полноприводных авто

Поскольку средняя стоимость полноприводных автомобилей самая высокая, то и в список моделей попали более дорогие и более новые модели. В основном — внедорожники и кроссоверы, которые сегодня в Украине являются самым популярным сегментом продаж новых легковых автомобилей.
  1. Мицубиси Аутлендер
  2. Ауди Q7
  3. Хонда CR-V
  4. Хендай Таксон
  5. БМВ 5 серии
  6. Субару Форестер
  7. Ниссан X-Trail
  8. БМВ 3 серии
  9. Мерседес-Бенц S-класса
  10. Субару Аутбэк
  11. Субару Легаси
  12. Мерседес-Бенц Е-Класса
  13. Лексус LX
  14. Тойота Хайлендер
  15. Ленд Ровер Рендж Ровер Спорт
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По материалам:
Finance.ua
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