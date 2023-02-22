Какой привод авто выбирают украинцы: рейтинг самых популярных марок — Finance.ua

Какой привод авто выбирают украинцы: рейтинг самых популярных марок Сегодня 20:29 — Личные финансы

Какой привод авто выбирают украинцы: рейтинг самых популярных марок

Эксперты Института исследований авторынка определили , какой привод предпочитают украинцы при продаже подержанных авто в интернете, и как менялись предпочтения в течение последнего года.

В начале года, в январе 2022 года, большинство легковых автомобилей, продававшихся в интернете, были переднеприводными — 85,5% от общего количества объявлений. Полноприводных автомобилей было 9,9%, а с приводом на заднюю ось — всего 4,6%. В феврале доля переднеприводных легковых автомобилей достигла максимума (85,8%), а заднеприводных — минимума (4,4%).

Интересно, что доля легковых автомобилей в продаже с приводом на переднюю ось сокращается уже третий месяц подряд, параллельно растут доли заднеприводных и авто 4×4: 14,8% и 15,1% соответственно. Это максимальные показатели за последние 12 месяцев.

Полноприводные авто самые дорогие

В начале 2022 года средняя медианная цена заднеприводных и переднеприводных автомобилей была почти одинаковой: $5 600 и $5 500 соответственно. Полноприводные легковушки стоили в среднем $15 750; за последние 12 месяцев их средняя цена уменьшалась, и в январе 2023 года составила $12 614.

Средняя стоимость переднеприводных машин также несколько уменьшилась: до $4 900 в январе-2023, однако ценовые колебания не были столь существенными, как у других двух категорий.

Однако заметнее всего менялся этот показатель у машин с задним приводом: сначала она выросла с $5 200 в феврале до $6 500 в мае, потом начала постепенно снижаться, и по итогам января составила $1 800. Удорожание таких авто также совпало с началом действия «нулевой» растаможки, поэтому повышение средней стоимости у машин с задним приводом также может быть его следствием: на рынок попали бренды западных производителей с такой конструкцией — в частности, Mercedes-Benz и BMW. После того как налоги на импорт вернули, баланс сместился: сейчас большинство заднеприводных автомобилей — это модели ВАЗ, ГАЗ, Москвич и т.д.

Какой привод выбирают в регионах

Наибольшая доля легковых автомобилей с передним приводом, если не брать во внимание охваченные активными боевыми действиями Луганскую и Донецкую области, оказалась в Запорожской (88,2%), Херсонской (88,2%) и Черниговской областях (87%).

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Доля автомобилей с задним приводом оказалась самой большой в Черновицкой (9,4%), Одесской (9,1%) и Николаевской (9%) областях, а больше всего полноприводных машин насчитали в Киеве и Киевской области (17,3%), Одесской ( 14,1%) и Львовской (13,8%) областях.

Интересно, что прослеживается четкая зависимость: доля полноприводных машин, средняя стоимость которых существенно больше других, самая большая в тех областях, где продают самые дорогие авто.

Топ-15 переднеприводных авто

В топ-15 переднеприводных автомобилей попало большинство самых популярных моделей на украинском авторынке, ведь передний привод — самый массовый в современном автомобилестроительстве.

Фольксваген пассат Фольксваген Гольф Шкода Октавия ВАЗ 2109/21099 Дэу Ланос Рено Меган Опель Астра Форд Фокус Шкода Фабия Опель Вектра Шевроле Авео Ауди А6 Тойота Камри Ауди А4 Мазда 6

Топ-15 заднеприводных авто

Задний привод автомобилей менее распространен в современном модельном ряду большинства автопроизводителей. Поэтому в список попали в основном BMW и Mercedes-Benz, а также почти все модели классических российско-советских ВАЗов: от 2101 до 2107.

БМВ 5 серии БМВ 3 серии Мерседес-Бенц Е-Класса ВАЗ 2106 ВАЗ 2107 ВАЗ 2101 Мерседес-Бенц С-Класса Мерседес-Бенц Вито Мерседес-Бенц Спринтер Опель Омега ВАЗ 2105 ВАЗ 2104 Мерседес-Бенц S-класса БМВ 7 серии ВАЗ 2103

Топ-15 полноприводных авто

Поскольку средняя стоимость полноприводных автомобилей самая высокая, то и в список моделей попали более дорогие и более новые модели. В основном — внедорожники и кроссоверы, которые сегодня в Украине являются самым популярным сегментом продаж новых легковых автомобилей.

Мицубиси Аутлендер Ауди Q7 Хонда CR-V Хендай Таксон БМВ 5 серии Субару Форестер Ниссан X-Trail БМВ 3 серии Мерседес-Бенц S-класса Субару Аутбэк Субару Легаси Мерседес-Бенц Е-Класса Лексус LX Тойота Хайлендер Ленд Ровер Рендж Ровер Спорт

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