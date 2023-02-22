Какой привод авто выбирают украинцы: рейтинг самых популярных марок — Finance.ua

Какой привод авто выбирают украинцы: рейтинг самых популярных марок
Эксперты Института исследований авторынка определили, какой привод предпочитают украинцы при продаже подержанных авто в интернете, и как менялись предпочтения в течение последнего года.
В начале года, в январе 2022 года, большинство легковых автомобилей, продававшихся в интернете, были переднеприводными — 85,5% от общего количества объявлений. Полноприводных автомобилей было 9,9%, а с приводом на заднюю ось — всего 4,6%. В феврале доля переднеприводных легковых автомобилей достигла максимума (85,8%), а заднеприводных — минимума (4,4%).
Интересно, что доля легковых автомобилей в продаже с приводом на переднюю ось сокращается уже третий месяц подряд, параллельно растут доли заднеприводных и авто 4×4: 14,8% и 15,1% соответственно. Это максимальные показатели за последние 12 месяцев.
Полноприводные авто самые дорогие
В начале 2022 года средняя медианная цена заднеприводных и переднеприводных автомобилей была почти одинаковой: $5 600 и $5 500 соответственно. Полноприводные легковушки стоили в среднем $15 750; за последние 12 месяцев их средняя цена уменьшалась, и в январе 2023 года составила $12 614.
Средняя стоимость переднеприводных машин также несколько уменьшилась: до $4 900 в январе-2023, однако ценовые колебания не были столь существенными, как у других двух категорий.
Однако заметнее всего менялся этот показатель у машин с задним приводом: сначала она выросла с $5 200 в феврале до $6 500 в мае, потом начала постепенно снижаться, и по итогам января составила $1 800. Удорожание таких авто также совпало с началом действия «нулевой» растаможки, поэтому повышение средней стоимости у машин с задним приводом также может быть его следствием: на рынок попали бренды западных производителей с такой конструкцией — в частности, Mercedes-Benz и BMW. После того как налоги на импорт вернули, баланс сместился: сейчас большинство заднеприводных автомобилей — это модели ВАЗ, ГАЗ, Москвич и т.д.
Какой привод выбирают в регионах
Наибольшая доля легковых автомобилей с передним приводом, если не брать во внимание охваченные активными боевыми действиями Луганскую и Донецкую области, оказалась в Запорожской (88,2%), Херсонской (88,2%) и Черниговской областях (87%).
Доля автомобилей с задним приводом оказалась самой большой в Черновицкой (9,4%), Одесской (9,1%) и Николаевской (9%) областях, а больше всего полноприводных машин насчитали в Киеве и Киевской области (17,3%), Одесской ( 14,1%) и Львовской (13,8%) областях.
Интересно, что прослеживается четкая зависимость: доля полноприводных машин, средняя стоимость которых существенно больше других, самая большая в тех областях, где продают самые дорогие авто.
Топ-15 переднеприводных авто
В топ-15 переднеприводных автомобилей попало большинство самых популярных моделей на украинском авторынке, ведь передний привод — самый массовый в современном автомобилестроительстве.
- Фольксваген пассат
- Фольксваген Гольф
- Шкода Октавия
- ВАЗ 2109/21099
- Дэу Ланос
- Рено Меган
- Опель Астра
- Форд Фокус
- Шкода Фабия
- Опель Вектра
- Шевроле Авео
- Ауди А6
- Тойота Камри
- Ауди А4
- Мазда 6
Топ-15 заднеприводных авто
Задний привод автомобилей менее распространен в современном модельном ряду большинства автопроизводителей. Поэтому в список попали в основном BMW и Mercedes-Benz, а также почти все модели классических российско-советских ВАЗов: от 2101 до 2107.
- БМВ 5 серии
- БМВ 3 серии
- Мерседес-Бенц Е-Класса
- ВАЗ 2106
- ВАЗ 2107
- ВАЗ 2101
- Мерседес-Бенц С-Класса
- Мерседес-Бенц Вито
- Мерседес-Бенц Спринтер
- Опель Омега
- ВАЗ 2105
- ВАЗ 2104
- Мерседес-Бенц S-класса
- БМВ 7 серии
- ВАЗ 2103
Топ-15 полноприводных авто
Поскольку средняя стоимость полноприводных автомобилей самая высокая, то и в список моделей попали более дорогие и более новые модели. В основном — внедорожники и кроссоверы, которые сегодня в Украине являются самым популярным сегментом продаж новых легковых автомобилей.
- Мицубиси Аутлендер
- Ауди Q7
- Хонда CR-V
- Хендай Таксон
- БМВ 5 серии
- Субару Форестер
- Ниссан X-Trail
- БМВ 3 серии
- Мерседес-Бенц S-класса
- Субару Аутбэк
- Субару Легаси
- Мерседес-Бенц Е-Класса
- Лексус LX
- Тойота Хайлендер
- Ленд Ровер Рендж Ровер Спорт
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