Из каких стран завезли наибольшее количество легковых автомобилей в Украину — Finance.ua

Из каких стран завезли наибольшее количество легковых автомобилей в Украину Сегодня 20:01 — Личные финансы

Из каких стран завезли наибольшее количество легковых автомобилей в Украину

За весь 2022 год в Украину было импортировано 412,9 тысячи легковых авто, общая таможенная стоимость которых составила почти $3 млрд.

Об этом сообщает Укравтопром.

«По отношению к предыдущему году количество ввозимых машин уменьшилось на 38%, а их таможенная стоимость — на треть. Доля новых автомобилей в импорте 2022 года составила 10%», — отметили в ассоциации.

Из каких стран завезли наибольшее количество автомобилей:

крупнейшим поставщиком легковых автомобилей в Украине оказалась Германия. За год из ФРГ было ввезено более 142,5 тыс. авто. на сумму $729,3 млн;

на втором месте Франция — 41,1 тыс. шт. ($131,5);

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третьей по количеству авто была Япония — 34 тыс. шт. Однако таможенная стоимость японского импорта составила около $377 млн;

четвертый результат у США — 33,9 тыс. автомобилей на $468 млн;

замыкает лидерскую пятерку Польша с результатом 26 тыс. легковых авто ($172 млн).

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