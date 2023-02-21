Из каких стран завезли наибольшее количество легковых автомобилей в Украину — Finance.ua
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Из каких стран завезли наибольшее количество легковых автомобилей в Украину

Личные финансы
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Из каких стран завезли наибольшее количество легковых автомобилей в Украину
Из каких стран завезли наибольшее количество легковых автомобилей в Украину
За весь 2022 год в Украину было импортировано 412,9 тысячи легковых авто, общая таможенная стоимость которых составила почти $3 млрд.
Об этом сообщает Укравтопром.
«По отношению к предыдущему году количество ввозимых машин уменьшилось на 38%, а их таможенная стоимость — на треть. Доля новых автомобилей в импорте 2022 года составила 10%», — отметили в ассоциации.

Из каких стран завезли наибольшее количество автомобилей:

  • крупнейшим поставщиком легковых автомобилей в Украине оказалась Германия. За год из ФРГ было ввезено более 142,5 тыс. авто. на сумму $729,3 млн;
  • на втором месте Франция — 41,1 тыс. шт. ($131,5);

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  • третьей по количеству авто была Япония — 34 тыс. шт. Однако таможенная стоимость японского импорта составила около $377 млн;
  • четвертый результат у США — 33,9 тыс. автомобилей на $468 млн;
  • замыкает лидерскую пятерку Польша с результатом 26 тыс. легковых авто ($172 млн).
Отметим, что в Украине автовладельцы обязаны оформлять специальную страховку — автогражданку. Без наличия полиса ОСАГО водителю запрещено управлять транспортным средством. На Finance.ua можно быстро и удобно оформить полис онлайн. Сравнивайте цены и выгодно оформляйте полис по ссылке:

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По материалам:
Finance.ua
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