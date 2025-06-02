Какой курс злотого после избрания нового президента Польши — Finance.ua

Какой курс злотого после избрания нового президента Польши
В понедельник утром польский злотый ослаб по отношению к основным валютам. Евро вырос до 4,27 злотых (+0,52%), доллар — до 3,75 (+0,23%), франк — до 4,57 (+0,52%), фунт — до 5,07 (+0,54%).
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Это связывается не только с результатами выборов, но и с мировыми рынками, пишет inpoland.net.
Напомним, на выборах в Польше победил кандидат от PiS Кароль Навроцкий (50,89%), опередив Рафала Тшасковского (49,11%).
Аналитики отмечают, что новоизбранный президент может блокировать правительственные инициативы, что создает риск политического противостояния.
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Что повлияет на курс злотого
Экономисты отмечают: главную роль играют глобальные события — напряжение между США и Китаем, решение Дональда Трампа о повышении пошлин. Ослабление злотого связано, прежде всего, с этими факторами.
WIG потерял 2,3%, WIG20 — 1,92%, WIG30 — 2,43%. Это подтверждает всеобщую нервозность инвесторов.
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил новоизбранного польского лидера Кароля Навроцкого с победой на выборах.
Об этом он написал в X.
«Польша, которая сохраняет силу национального духа и веру в справедливость, была и остается опорой региональной и общеевропейской безопасности и сильным голосом, защищающим свободу и достоинство каждой нации»,
— подчеркнул президент.
Кто такой Навроцкий
- Это консервативный политик, который выдвигался как независимый кандидат, но получил поддержку партии «Право и справедливость», из которой происходит предыдущий президент Анджей Дуда.
- Навроцкий по образованию историк, возглавляет польский Институт национальной памяти.
- Кароль Навроцкий пообещал и далее поддерживать Украину в случае своей победы. Однако также отметил, что его страна будет руководствоваться своими интересами.
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