Какой курс злотого после избрания нового президента Польши — Finance.ua

Какой курс злотого после избрания нового президента Польши Сегодня 18:33 — Валюта

Какой курс злотого после избрания нового президента Польши

В понедельник утром польский злотый ослаб по отношению к основным валютам. Евро вырос до 4,27 злотых (+0,52%), доллар — до 3,75 (+0,23%), франк — до 4,57 (+0,52%), фунт — до 5,07 (+0,54%).

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Это связывается не только с результатами выборов, но и с мировыми рынками, пишет inpoland.net

Напомним, на выборах в Польше победил кандидат от PiS Кароль Навроцкий (50,89%), опередив Рафала Тшасковского (49,11%).

Аналитики отмечают, что новоизбранный президент может блокировать правительственные инициативы, что создает риск политического противостояния.

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Что повлияет на курс злотого

Экономисты отмечают: главную роль играют глобальные события — напряжение между США и Китаем, решение Дональда Трампа о повышении пошлин. Ослабление злотого связано, прежде всего, с этими факторами.

WIG потерял 2,3%, WIG20 — 1,92%, WIG30 — 2,43%. Это подтверждает всеобщую нервозность инвесторов.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил новоизбранного польского лидера Кароля Навроцкого с победой на выборах.

Об этом он написал в X.

«Польша, которая сохраняет силу национального духа и веру в справедливость, была и остается опорой региональной и общеевропейской безопасности и сильным голосом, защищающим свободу и достоинство каждой нации», — подчеркнул президент.

Кто такой Навроцкий

Это консервативный политик, который выдвигался как независимый кандидат, но получил поддержку партии «Право и справедливость», из которой происходит предыдущий президент Анджей Дуда.

Навроцкий по образованию историк, возглавляет польский Институт национальной памяти.

Кароль Навроцкий пообещал и далее поддерживать Украину в случае своей победы. Однако также отметил, что его страна будет руководствоваться своими интересами.

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