Какой курс доллара к гривне ожидают банки и финансовые аналитики — Finance.ua
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Какой курс доллара к гривне ожидают банки и финансовые аналитики

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Какой курс доллара к гривне ожидают банки и финансовые аналитики
Какой курс доллара к гривне ожидают банки и финансовые аналитики
Национальный банк констатировал ухудшение курсовых ожиданий основных стейкхолдеров на следующие 12 месяцев.
Об этом говорится в конъюнктурных опросах, проводимых НБУ.
В апреле курсовые ожидания банков относительно курса на следующие 12 месяцев ослабли до 41,69 грн/$ с 41,31 грн/$ в январе 2024-го.
Курсовые ожидания финансовых аналитиков ухудшились с 41,13 грн/$ в марте до 41,81 грн/$ в апреле.
Какой курс доллара к гривне ожидают банки и финансовые аналитики
Курсовые ожидания домохозяйств в последний раз фиксировались в марте (39,8 грн/$), а предприятий — в феврале (40,44 грн/$).
Действительно, среднее ожидаемое бизнесом значение обменного курса через 12 месяцев в I квартале ухудшилось до 40,44 грн/$ с уровня 40,06 грн/$ в ІV квартале 2023-го.

Справка Finance.ua:

Международный валютный фонд рассчитал прогноз курса гривны к доллару США в Украине до 2029 года.
Согласно расчетам МВФ, среднегодовой курс гривны к доллару составит:
  • 2024 год — 41,0 грн/доллар;
  • 2025 год — 45,8 грн/доллар;
  • 2026 год — 48,6 грн/доллар;
  • 2027 год — 50,4 грн/доллар;
  • 2028 год — 52,1 грн/доллар;
  • 2029 год — 54,1 грн/доллар.
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Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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