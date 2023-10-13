Какой будет Украина будущего: Шмыгаль назвал шесть топ-отраслей экономики — Finance.ua

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Какой будет Украина будущего: Шмыгаль назвал шесть топ-отраслей экономики

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Какой будет Украина будущего: Шмыгаль назвал шесть топ-отраслей экономики
Какой будет Украина будущего: Шмыгаль назвал шесть топ-отраслей экономики
В Украине основой экономики будущего станут шесть отраслей, включая энергетику и оборонпром. Они обеспечат восстановление и развитие Украины, а также будут способствовать интеграции нашей страны в европейские экономические цепочки.
Об этом заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль на Киевском международном экономическом форуме. По его словам, топ-6 отраслей для Украины это:
  • Военно-промышленный комплекс (ВПК)
Росту сектора способствовали внешние обстоятельства, но развитие уже не остановить, считает глава правительства. «Растем в этом секторе. Есть большой государственный заказ», — объяснил Шмыгаль.
  • Энергетика
Украина даже в условиях войны усиливает устойчивость энергосистемы и свою энергонезависимость. Речь идет как об электроэнергетике, которая из-за массированных атак со стороны рф вынуждена искать уникальные для всего мира решения, так и о газовом рынке, развитие которого продолжается.
«Мы можем быть газовым сейфом Европы. Уже сегодня более 3 млрд куб. м газа европейские компании хранят в наших хранилищах. Будем частью европейского энергетического рынка», — отметил Шмыгаль.
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Кроме того, большое внимание уделяется альтернативной энергетике. В частности, по словам премьера, правительство делает акцент на совместном с Европой и США производстве водорода.
  • Аграрная отрасль
Это традиционный локомотив украинской экономики, важный не только нашей стране, но и для продовольственной безопасности по всему миру. Для Украины аграрный сектор является основным источником валютной выручки. При этом, по словам Шмыгаля, развитие агросектора в ближайшее время должно сосредоточиться на переработке, а не экспорте сырья.
  • Информационные технологии (IT)
По словам Шмыгаля, это одна из немногих сфер, которая показывает прирост даже в условиях полномасштабной войны. Положительная динамика наблюдалась как в 2022-м, так и в 2023 году.
  • Строительство
Развитие отрасли является важным для восстановления Украины. Стране нужно восстанавливать не только разрушенное жилье, но и инфраструктуру.
  • Машиностроение
«Будем стимулировать из бюджета и увеличивать заказы: не только для сектора безопасности и обороны, но и гражданского сектора, для нужд восстановления и функционирования экономики», — подчеркнул глава правительства.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Обозреватель
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