Какова ситуация на валютном рынке и что будет с курсом доллара в сентябре: прогноз аналитика — Finance.ua

Какова ситуация на валютном рынке и что будет с курсом доллара в сентябре: прогноз аналитика Сегодня 08:19 — Валюта

Какова ситуация на валютном рынке и что будет с курсом доллара в сентябре: прогноз аналитика

Некоторый дефицит валюты, наблюдавшийся в августе 2022 года, был вызван медленным возобновлением экспорта зерновых и задержкой помощи ЕС. При нормальных обстоятельствах курс должен составлять 38-38,5 гривен за доллар, и в сентябре ситуация может выровняться.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал экономист, финансовый аналитик Виталий Шапран.

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Как отметил Шапран, в августе валютный рынок еще не ощутил положительных изменений от возобновления зернового экспорта по морю, поскольку валюта от экспорта поступает не сразу, так было всегда. Кроме того, за месяц работы зерновой сделки успели вывезти всего 1 млн тонн зерновых с 20 млн тонн старого урожая. «Сейчас темпы вывоза ускорились, но некую положительную динамику рынок почувствует не сразу», — сказал он.

По его мнению, причина продажи НБУ валюты из резервов на межбанке — это значительная задержка со стороны ЕС с предоставлением обещанных 8 млрд евро помощи, которую блокировала Германия с мая 2022 года.

«Если бы эти средства поступили в Украину своевременно, то золотовалютные резервы НБУ не снижались бы ежемесячно на 1 млрд долларов, а выросли бы примерно на 3-4 млрд», — сказал аналитик.

По его словам, обещанная помощь от ЕС должна поступить в сентябре, но если раньше 8 млрд евро это был просто кредит под очень низкую ставку, то сейчас ЕС планирует предоставить 3 млрд евро безвозвратной помощи и 5 млрд евро в форме кредита под низкую ставку.

«Такие изменения к лучшему для нашего бюджета, и думаю, что в сентябре мы увидим и приток валюты от экспорта, и помощь от ЕС. Как следствие, ЗВР НБУ начнут расти, ситуация на рынке кардинально изменится», — добавил он.

В то же время Шапран призвал властные структуры, ответственные за переговоры с международными партнерами, решить вопрос о помощи радикально.

«Ситуация крайне неприятная, с одной стороны на Западе обездвижены российские активы на 0,5 трлн долларов, а с другой стороны нам блокируют помощь на 8 млрд евро под видом бюрократических отговорок», — считает эксперт.

«Так что если бы ЕС выполнялось обещанное в соответствии с договоренностями, то, возможно, не нужно было бы повышать учетную ставку НБУ, девальвировать гривну на 25%, да и курс на наличном рынке был бы приближен к безналичному фиксированному курсу», — сказал Шапран.

По его словам, при нормальных обстоятельствах курс «должен составить 38-38,5 гривен за доллар».

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