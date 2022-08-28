Не только поврежденные: какие доллары отказываются принимать обменники у украинцев — Finance.ua

Не только поврежденные: какие доллары отказываются принимать обменники у украинцев Сегодня 10:45 — Валюта

Не только поврежденные: какие доллары отказываются принимать обменники у украинцев

В украинских пунктах обмена валют отказываются принимать доллары, выпущенные до 1996 года.

Об этом сообщает Обозреватель.

Украинцы, обращающиеся в пункты обмена валют, все чаще сообщают о том, что они отказываются принимать доллары, выпущенные до 1996 года.

Дело в том, что после 1996-го в США выпустили банкноты с новым дизайном и новыми защитными элементами. В результате некоторые кассиры не могут отличить фальшивые банкноты от настоящих, если им больше 26 лет", — отмечается в сообщении.

В то же время, уточняют в НБУ, несмотря на то, что доллары всех лет выпуска действительны, в некоторых случаях банк может предложить отправить банкноты на обмен в иностранный банк-корреспондент. За эту услугу взимается отдельная плата.

Как уточняют в Нацбанке, регулятор получает множество запросов и жалоб от граждан по поводу отказа финучреждений принимать изношенные и поврежденные банкноты иностранных валют для осуществления валютообменных операций.

Кроме того, в кассах могут отказаться принимать доллары США, имеющие несколько повреждений сразу, старые и рваные купюры, а также банкноты с пятнами краски.

В зависимости от того, насколько изношенной или поврежденной является купюра, размер комиссии может изменяться от 5 до 50%.

Следует отметить, что Нацбанк продолжает проводить жесткие проверки всех небанковских пунктов обмена валют, запрещает участникам рынка выставлять рекламу и показывать стоимость доллара на уличных табло. Обменники удерживают стоимость валюты примерно на уровне банковской.

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