Не только поврежденные: какие доллары отказываются принимать обменники у украинцев — Finance.ua
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Не только поврежденные: какие доллары отказываются принимать обменники у украинцев

Валюта
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Не только поврежденные: какие доллары отказываются принимать обменники у украинцев
Не только поврежденные: какие доллары отказываются принимать обменники у украинцев
В украинских пунктах обмена валют отказываются принимать доллары, выпущенные до 1996 года.
Об этом сообщает Обозреватель.
Украинцы, обращающиеся в пункты обмена валют, все чаще сообщают о том, что они отказываются принимать доллары, выпущенные до 1996 года.
Дело в том, что после 1996-го в США выпустили банкноты с новым дизайном и новыми защитными элементами. В результате некоторые кассиры не могут отличить фальшивые банкноты от настоящих, если им больше 26 лет", — отмечается в сообщении.

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В то же время, уточняют в НБУ, несмотря на то, что доллары всех лет выпуска действительны, в некоторых случаях банк может предложить отправить банкноты на обмен в иностранный банк-корреспондент. За эту услугу взимается отдельная плата.
Как уточняют в Нацбанке, регулятор получает множество запросов и жалоб от граждан по поводу отказа финучреждений принимать изношенные и поврежденные банкноты иностранных валют для осуществления валютообменных операций.
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Кроме того, в кассах могут отказаться принимать доллары США, имеющие несколько повреждений сразу, старые и рваные купюры, а также банкноты с пятнами краски.
В зависимости от того, насколько изношенной или поврежденной является купюра, размер комиссии может изменяться от 5 до 50%.
Следует отметить, что Нацбанк продолжает проводить жесткие проверки всех небанковских пунктов обмена валют, запрещает участникам рынка выставлять рекламу и показывать стоимость доллара на уличных табло. Обменники удерживают стоимость валюты примерно на уровне банковской.

Актуальная информация о курсах валют в Украине

По материалам:
Banker.ua
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