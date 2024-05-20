НБУ снизил продажу валюты на межбанке до более 490 миллионов долларов — Finance.ua
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НБУ снизил продажу валюты на межбанке до более 490 миллионов долларов

Валюта
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НБУ снизил продажу валюты на межбанке до более 490 миллионов долларов
НБУ снизил продажу валюты на межбанке до более 490 миллионов долларов
За неделю с 13 по 17 мая Национальный банк Украины купил 460 тыс. дол. на межбанке, при этом продал 490,51 млн дол.
Об этом известно из статистики НБУ.
Согласно данным, с 13 по 17 мая Нацбанк продал 490,51 млн дол., что на 43,05 млн дол. меньше, чем на прошлой неделе. При этом было куплено 460 тыс. долл., что на 310 тыс. больше, чем неделей ранее.

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Всего с начала года Нацбанк продал 9,524 млрд долл., в то время как купил 105,4 млн дол.
НБУ снизил продажу валюты на межбанке до более 490 миллионов долларов
Напомним, финансовые аналитики, банкиры и население ожидают роста доллара по отношению к гривне в течение ближайшего года.
По опросу Нацбанка, население в апреле 2024 года ухудшило прогноз по курсу доллара в течение следующих 12 месяцев до 40,73 грн/доллар. Хотя еще в марте граждане прогнозировали курс 39,80 грн/доллар. Финансовые аналитики в апреле спрогнозировали курс 41,81 грн/доллар (41,13 грн/доллар в марте). Банки в апреле прогнозируют курс на уровне 41,69 грн/доллар. До этого они прогнозировали курс на уровне 41,31 грн/доллар. Предприятия, работающие в Украине по опросу регулятора, прогнозируют курс на уровне 40,44 грн/доллар.
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По материалам:
Економічна Правда
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