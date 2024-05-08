Документы при продаже или покупке долларов: в ПриватБанке назвали условия — Finance.ua

Документы при продаже или покупке долларов: в ПриватБанке назвали условия Сегодня 14:00 — Валюта

Документы при продаже или покупке долларов: в ПриватБанке назвали условия

В Украине покупать валюту или продавать ее можно без ограничений. Однако в случае, если вы производите операции на сумму от 400 тыс. грн в эквиваленте, придется пройти идентификацию и предоставить документы, подтверждающие источник доходов.

Об этом говорится в разъяснении, опубликованном на сайте ПриватБанка . «Операции покупки иностранной валюты у клиентов осуществляются без ограничения. Если сумма покупаемой у клиента валюты больше 400 000 грн (в экв.), то клиент должен предоставить документы, подтверждающие источник происхождения средств, и пройти идентификацию», — говорится в сообщении.

Операции продажи долларов осуществляются в объеме ранее купленной наличной валюты в отделении банка.

Можно ли снять деньги с валютной карты в Украине?

Снятие валюты доступно, но действуют некоторые ограничения:

в гривне — 100 тыс. грн в день;

в валюте счета — 100 тыс. грн (в экв.) в день.

За границей действуют следующие ограничения:

гривневые счета — 50 000 тыс. грн (в экв.) в месяц;

с 21 июля 2022 года лимит на снятие наличной валюты с гривневых платежных карт за границей изменен с месячного на недельный — 12 500 грн (в эквиваленте) на семь календарных дней;

валютные счета — 100 тыс. грн (в экв.) в день.

Обозреватель По материалам:

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