Документы при продаже или покупке долларов: в ПриватБанке назвали условия — Finance.ua
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Документы при продаже или покупке долларов: в ПриватБанке назвали условия

Валюта
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Документы при продаже или покупке долларов: в ПриватБанке назвали условия
Документы при продаже или покупке долларов: в ПриватБанке назвали условия
В Украине покупать валюту или продавать ее можно без ограничений. Однако в случае, если вы производите операции на сумму от 400 тыс. грн в эквиваленте, придется пройти идентификацию и предоставить документы, подтверждающие источник доходов.
Об этом говорится в разъяснении, опубликованном на сайте ПриватБанка. «Операции покупки иностранной валюты у клиентов осуществляются без ограничения. Если сумма покупаемой у клиента валюты больше 400 000 грн (в экв.), то клиент должен предоставить документы, подтверждающие источник происхождения средств, и пройти идентификацию», — говорится в сообщении.
Операции продажи долларов осуществляются в объеме ранее купленной наличной валюты в отделении банка.
Можно ли снять деньги с валютной карты в Украине?
Снятие валюты доступно, но действуют некоторые ограничения:
  • в гривне — 100 тыс. грн в день;
  • в валюте счета — 100 тыс. грн (в экв.) в день.
За границей действуют следующие ограничения:
  • гривневые счета — 50 000 тыс. грн (в экв.) в месяц;
  • с 21 июля 2022 года лимит на снятие наличной валюты с гривневых платежных карт за границей изменен с месячного на недельный — 12 500 грн (в эквиваленте) на семь календарных дней;
  • валютные счета — 100 тыс. грн (в экв.) в день.

Актуальная информация о курсах валют в Украине 💵

По материалам:
Обозреватель
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