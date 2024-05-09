Центральный банк Аргентини сегодня ввел в обращение новую банкноту номиналом 10 000 песо — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Центральный банк Аргентини сегодня ввел в обращение новую банкноту номиналом 10 000 песо

Валюта
17
Центральный банк Аргентини сегодня ввел в обращение новую банкноту номиналом 10 000 песо
Центральный банк Аргентини сегодня ввел в обращение новую банкноту номиналом 10 000 песо
Центральный банк Аргентины сегодня ввел в обращение новую банкноту номиналом в 10 000 песо.
Об этом сообщает voiceofeurope.com.
В заявлении BCRA говорится, что новая банкнота начала распространяться в национальной сети банковских отделений, а также в банкоматах.
На аверсе банкноты размещены изображения генерала Мануэля Бельграно и Марии Ремедиос дель Валле, которые считаются героями Независимости, а на реверсе — художественное воспроизведение сцены принесения присяги на верность флагу 27 февраля 1812 года.
Для чего это
В денежном ведомстве пояснили, что введение банкноты «облегчит транзакции между пользователями, сделает логистику финансовой системы более эффективной и значительно сократит расходы на приобретение готовых банкнот».
В последнем квартале 2024 года в обращение поступит новая банкнота номиналом 20 000 песо (около $23).
Среди мер безопасности, определенных BCRA для номинала, начавшего обращение в этот вторник, — водяной знак с изображениями Бельграно и Ремедиос дель Валле, защитная нить с красным окном и чернила оптической изменчивости, меняющие цвет с трехмерным динамическим эффектом.
«Кроме того, есть идентификация для слабовидящих: на вертикальных краях рельеф параллельных полос можно воспринимать на ощупь», — добавили в компании.

Справка Finance.ua:

  • В декабре 2023 года годовой уровень инфляции в Аргентине достиг 211,4% - выше, чем у Венесуэлы. Таким образом, уровень потребительских цен в Аргентине растет самыми быстрыми темпами в Южной Америке.
  • На фоне этого у потребителей возникают проблемы с оплатой, ведь самая большая купюра по номиналу составляет всего 2000 аргентинских песо.
  • После девальвации песо более чем на 50% в декабре аргентинские потребители пережили тяжелый удар инфляции перед новогодними праздниками.

Бесплатная валютная рассылка Finance.ua 🤑

Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.