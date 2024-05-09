Центральный банк Аргентини сегодня ввел в обращение новую банкноту номиналом 10 000 песо — Finance.ua

Центральный банк Аргентини сегодня ввел в обращение новую банкноту номиналом 10 000 песо Сегодня 18:10 — Валюта

Центральный банк Аргентини сегодня ввел в обращение новую банкноту номиналом 10 000 песо

Центральный банк Аргентины сегодня ввел в обращение новую банкноту номиналом в 10 000 песо.

Об этом сообщает voiceofeurope.com

В заявлении BCRA говорится, что новая банкнота начала распространяться в национальной сети банковских отделений, а также в банкоматах.

На аверсе банкноты размещены изображения генерала Мануэля Бельграно и Марии Ремедиос дель Валле, которые считаются героями Независимости, а на реверсе — художественное воспроизведение сцены принесения присяги на верность флагу 27 февраля 1812 года.

Для чего это

В денежном ведомстве пояснили, что введение банкноты «облегчит транзакции между пользователями, сделает логистику финансовой системы более эффективной и значительно сократит расходы на приобретение готовых банкнот».

В последнем квартале 2024 года в обращение поступит новая банкнота номиналом 20 000 песо (около $23).

Среди мер безопасности, определенных BCRA для номинала, начавшего обращение в этот вторник, — водяной знак с изображениями Бельграно и Ремедиос дель Валле, защитная нить с красным окном и чернила оптической изменчивости, меняющие цвет с трехмерным динамическим эффектом.

«Кроме того, есть идентификация для слабовидящих: на вертикальных краях рельеф параллельных полос можно воспринимать на ощупь», — добавили в компании.

Справка Finance.ua:

В декабре 2023 года годовой уровень инфляции в Аргентине достиг 211,4% - выше, чем у Венесуэлы. Таким образом, уровень потребительских цен в Аргентине растет самыми быстрыми темпами в Южной Америке.

На фоне этого у потребителей возникают проблемы с оплатой, ведь самая большая купюра по номиналу составляет всего 2000 аргентинских песо.

После девальвации песо более чем на 50% в декабре аргентинские потребители пережили тяжелый удар инфляции перед новогодними праздниками.

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