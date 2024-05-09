Девальвация гривны: Гетманцев прокомментировал ситуацию на валютном рынке — Finance.ua

Девальвация гривны: Гетманцев прокомментировал ситуацию на валютном рынке Сегодня 16:01 — Валюта

Девальвация гривны: Гетманцев прокомментировал ситуацию на валютном рынке

В 2024 году средний официальный курс гривны к доллару составил 38,47 грн/долл. С начала года курс гривны к доллару упал на 5,8%, что соответствует плановым показателям, заложенным в государственный бюджет Украины.

Об этом сообщил народный депутат, глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в Telegram.

«Имеем умеренные темпы девальвации гривны за первые четыре месяца на 5,8%. Это соответствует прогнозной динамике расчетного курса, заложенной в бюджет-2024 (девальвация примерно на 10%, средний курс 40,7 грн/доллар)», — написал он.

Он добавил, что за время после перехода к управляемой гибкости гривна девальвировала на 7,1% (до фиксированного курса 36,57 грн/долл.).

График: Даниил Гетманцев

«Чистая продажа валюты НБУ на поддержку курса в апреле 2024 года составила 2,28 млрд долл. Это больше, чем в марте (1,79 млрд долл.), но меньше, чем в среднем за предыдущие 6 месяцев после отвязки от фиксированного курса (2,53 млрд долл.)», — написал нардеп.

По словам Гетманцева, в апреле объем купли-продажи валюты банками на межбанке (без НБУ) продолжил увеличиваться до 2,68 млрд долларов (против 2,02 млрд долл. за предыдущие 6 месяцев после отвязки от фиксированного курса), что является максимумом с начала войны.

График: Даниил Гетманцев

«Это положительная тенденция, свидетельствующая о постепенном расширении предложения валюты на межбанке после отвязки от фиксированного курса (вне интервенций НБУ). При фиксированном курсе объем торгов иностранной валютой банками на межбанке был вдвое меньше», — пояснил нардеп.

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Спрос на валюту со стороны населения продолжает преобладать.

«В целом после отвязки от фиксированного курса чистая покупка валюты населением на наличном и безналичном рынке составила почти 5,6 млрд долл., в т. ч. в апреле — 0,73 млрд долл. Впрочем, можно говорить об определенной стабилизации чистого спроса на иностранную валюту со стороны населения в последние 2 месяца (по сравнению с пиковыми показателями декабря 2023 — января 2024 года, когда чистая продажа была самой большой с начала войны, что совпало как с ухудшением валютных ожиданий, так и снятием ограничений на продажу наличной валюты населению)», — отметил Гетманцев.

Напомним, глава НБУ Андрей Пышный ранее заявил , что курс гривны к доллару сейчас зависит от спроса и предложения на рынке. Национальный банк своим вмешательством обеспечивает курсовую устойчивость и отсутствие резких колебаний.

Справка Finance.ua:

ранее замглавы НБУ Юрий Гелетий заявлял, что на ослабление гривны повлияла активизация расходов правительства в марте после получения 9 млрд долларов международной помощи от партнеров. По словам Гелетия, при этом ситуация на валютном рынке остается контролируемой;

аналитики ICU прогнозируют, что с учетом проявленного НБУ желания к девальвации и увеличения волатильности курса, курс на конец года составит 42,3 грн/доллар по сравнению с предыдущим прогнозом 40,7 грн/доллар.

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