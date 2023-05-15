Какова ответственность в случае просрочки по кредитам во время войны — Finance.ua

Какова ответственность в случае просрочки по кредитам во время войны Сегодня 08:04 — Кредит&Депозит

Какова ответственность в случае просрочки по кредитам во время войны

Офис уполномоченного по правам человека Верховной Рады подготовил разъяснение об особенностях выполнения обязательств по кредиту в условиях военного положения.

Как отмечается, на время действия на территории Украины военного положения законодательством Украины не предусмотрена отмена начисления процентов за пользование кредитными средствами, а значит, такое начисление правомерно и заемщик должен платить тело кредита и начисленные проценты.

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Законом № 2120 внесены изменения в Г К Украины , а также в Закон № 1734, которые предусматривают, что начиная с 24 февраля 2022 года и в период действия в Украине военного положения и в тридцатидневный срок после его прекращения или отмены в случае просрочки заемщиком выполнения денежного обязательства по соответствующему договору, к заемщику не могут быть применены штрафные санкции за такую просрочку.

Граждане не несут ответственность перед финансовым (кредитным) учреждением, если просрочат обязательства по кредиту:

в случае просрочки обязательств по кредиту не будут начислены штрафные санкции, в частности штраф, пеня и другие платежи, указанные в кредитном договоре;

кредитор не имеет права поднимать процентную ставку за использование кредитом в случае невыполнения обязательств. За исключением, когда договор предусматривает установление меняющейся процентной ставки;

все штрафы, пени и другие платежи, уплата которых предусмотрена договором о потребительском кредите, начисленные с 24.02.2022 за просрочку выполнения обязательств по кредитному договору, подлежат списанию.

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