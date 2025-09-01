ПАРТНЕРСКАЯ Sense Bank интегрировал сервисы МБКИ в мобильное приложение: отчеты и подписка на мониторинг кредитной истории — онлайн Сегодня 12:24 — Кредит&Депозит

Sense Bank интегрировал сервисы МБКИ в мобильное приложение: отчеты и подписка на мониторинг кредитной истории — онлайн

Sense Bank расширил функциональность своего цифрового приложения Sense SuperApp, предоставив клиентам доступ к сервисам Международного бюро кредитных историй (МБКИ). Благодаря новому партнерству пользователи получили возможность заказывать отчет о своей кредитной истории или справку об ее отсутствии, а также подключать подписку на мониторинг всех изменений непосредственно в приложении.

Интеграция с МБКИ открывает клиентам Sense доступ к одной из крупнейших баз данных кредитных договоров в Украине — более 75 миллионов записей. МБКИ является частью международной группы Creditinfo Group и работает на рынке Украины с 2006 года.

Среди новых услуг — мгновенное получение отчета о кредитной истории с официальным переводом на английский язык (при необходимости) и подключение подписки на мониторинг, что позволяет отслеживать все изменения: новые заявки, обновление информации, запросы от финансовых учреждений. Уведомления отправляются на электронную почту, а отчеты доступны не чаще одного раза в сутки в течение года с даты активации услуги.

Новый функционал имеет практическую ценность как для активных пользователей банковских продуктов, так и для тех, кто планирует оформление кредитов, ипотеки или поездки за границу. Наличие актуального отчета о кредитной истории позволяет избегать неприятных сюрпризов, своевременно выявлять попытки мошеннических действий, а также повышает шансы на одобрение финансирования в банках.

«Мы верим, что прозрачность и доступность финансовых данных — это необходимый уровень культуры банковского дела. Добавляя в Sense SuperApp сервисы разовой проверки и подписку на мониторинг кредитной истории, мы помогаем клиентам не только быть в курсе, но и держать под контролем доступ к информации о собственных обязательствах», — отметила Ирина Стрепетова, начальница управления депозитных продуктов Sense Bank.

Новые услуги доступны в разделе «Продукты» → «Оформить справку». Оплата осуществляется с любой карты или счета. Отчет или справка приходит на электронную почту в течение нескольких минут.

Сенс Банк По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.