Банки сократили выдачу кредитов населению — Finance.ua

Банки сократили выдачу кредитов населению Сегодня 11:45 — Кредит&Депозит

Банки сократили выдачу кредитов населению

Средние процентные ставки по новым кредитам банков для населения в апреле 2023 г. в национальной валюте упали на 0,3 п.п. до 36,1% годовых. Кредитный портфель сократился.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка.

По данным НБУ, ставки по новым кредитам для населения в иностранной валюте упали с 2,6% до 2,2% годовых.

Ставки по гривневым кредитам для предприятий за апрель не изменились — 20,2% годовых, по валютным — выросли с 6,2% до 6,8%.

Таблица: РБК-Украина

Кредитный портфель банков за апрель сократился на 1,0% до 963 млрд гривен, в т. ч. населения — сократился на 0,4% до 205 млрд гривен, предприятий — сократился на 1,1% до 736 млрд гривен.

Таблица: РБК-Украина

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.

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