Банки сократили выдачу кредитов населению — Finance.ua
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Банки сократили выдачу кредитов населению

Кредит&Депозит
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Банки сократили выдачу кредитов населению
Банки сократили выдачу кредитов населению
Средние процентные ставки по новым кредитам банков для населения в апреле 2023 г. в национальной валюте упали на 0,3 п.п. до 36,1% годовых. Кредитный портфель сократился.
Об этом свидетельствуют данные Национального банка.
По данным НБУ, ставки по новым кредитам для населения в иностранной валюте упали с 2,6% до 2,2% годовых.
Ставки по гривневым кредитам для предприятий за апрель не изменились — 20,2% годовых, по валютным — выросли с 6,2% до 6,8%.
Таблица: РБК-Украина
Таблица: РБК-Украина
Кредитный портфель банков за апрель сократился на 1,0% до 963 млрд гривен, в т. ч. населения — сократился на 0,4% до 205 млрд гривен, предприятий — сократился на 1,1% до 736 млрд гривен.
Таблица: РБК-Украина
Таблица: РБК-Украина
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.

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По материалам:
РБК-Україна
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