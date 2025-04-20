Какое приложение стало самым популярным в марте — Finance.ua

Какое приложение стало самым популярным в марте
В марте ChatGPT стал самым загружаемым приложением в мире, обойдя Instagram и TikTok, традиционно занимавшие первые места в глобальном рейтинге.
Об этом сообщает компания Appfigures, занимающаяся аналитикой приложений, передает TechCrunch.
По данным компании, количество загрузок ChatGPT выросло на 28% по сравнению с февралем, достигнув 46 миллионов новых установок.
Это стало самым большим месячным показателем для ChatGPT за всю историю.
Что повлияло на популярность ChatGPT
Одним из факторов популярности стало обновление функций приложения, в частности улучшение генерации изображений, что позволило пользователям создавать мемы и иллюстрации в стиле Studio Ghibli.
Кроме того, OpenAI обновила голосовую функцию ChatGPT и сняла некоторые ограничения по модерации контента.
Популярность приложения также возросла благодаря его узнаваемости: ChatGPT стал ассоциироваться с понятием искусственного интеллекта, подобно тому как Google ассоциировался с поиском в 2000-х годах.
Также в марте в пятерку лидеров загрузок вошли социальные приложения Facebook и WhatsApp, а другие, такие как Temu, CapCut, Telegram, Snapchat и Threads — в десятку.
В марте ТОП-10 приложений было загружено 339 миллионов раз, что больше, чем в феврале (299 миллионов).
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