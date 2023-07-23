Какими украинскими банками пользуются фрилансеры (инфографика) — Finance.ua

Какими украинскими банками пользуются фрилансеры (инфографика) Сегодня 14:07 — Личные финансы

Какими украинскими банками пользуются фрилансеры (инфографика)

Украинский сервис фриланса Freelancehunt провел исследование с целью определения банков, пользующихся наибольшим спросом у исполнителей и заказчиков.

За первые 6 месяцев 2023 года у фрилансеров наиболее популярны были ПриватБанк , Monobank, Райффайзенбанк, Сбербанк, ПУМБ. Здесь следует обратить внимание на несколько интересных моментов:

Несмотря на уменьшение доли, ПриватБанк по-прежнему остается самым популярным среди украинских фрилансеров. Его выбирают 51,14% пользователей.

В то же время Monobank становится все более популярным — им пользуются клиенты Привата и других банков. Доля Monobank в первые 6 месяцев 2023 года выросла до 40,4%.

Райффайзенбанк за первое полугодие 2023 г. частично восстановил свою популярность среди фрилансеров — показатель вырос до 1,39%. Ощадбанк пока теряет свои позиции: по сравнению с прошлым годом показатели снизились с 1,25% до 1,11%.

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Чтобы проследить динамику трендов и изменений на рынке, на основе исследования Freelancehunt сравним данные за 2021, 2022 и первое полугодие 2023.

Ведущее место среди фрилансеров в 2022 году занимал ПриватБанк — ему отдавали предпочтение 53,49% исполнителей. Однако в 2021 году этот показатель был выше на 7,12% - 60,61%.

Популярность Monobank растет: его показатели увеличились с 31,39% в 2021 году до 38,5% в 2022. В пятерке лидеров оказался ПУМБ — в 2022 году 1,16% исполнителей сервиса Freelancehunt выбирали его для расчетных операций. Ощадбанк продолжает набирать обороты: показатели увеличились с 1,10% в 2021 году до 1,25% в 2022 году. Райффайзенбанк в 2022 году теряет популярность: 1,27%, сравнивая с 1,7% в 2021 году.

У заказчиков похожая ситуация: ПриватБанк занимает ведущее место, а Monobank — набирает популярность. Показатели первых 6 месяцев 2023 года это подтверждают: ПриватБанк имеет 54,82% в противовес 55% за 2022 год, а Monobank вырос с 31,5% до 33,81%. Отметим также стремительное увеличение спроса на Райффайзенбанк — в 2022 году показатель составил 1,21%, а за 6 месяцев 2023 — уже 1,75%. ПУМБ , напротив, в прошлом году показал довольно хороший рост, а сейчас теряет позиции. Всё меньше заказчиков выбирают также Ukrsibbank.

Как мы видим, самыми популярными банками на фрилансе остаются Приват и Mono. Триггером для перемен в 2022 году, конечно, стала война, приведшая к перераспределению долей на рынке среди лидеров. В 2023 году тенденции сохранились, но темпы значительно снизились.

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