Каким будет смартфон Galaxy S25 FE: дизайн и характеристики — Finance.ua

Каким будет смартфон Galaxy S25 FE: дизайн и характеристики

Каким будет смартфон Galaxy S25 FE: дизайн и характеристики
Каким будет смартфон Galaxy S25 FE: дизайн и характеристики
Издание WinFuture поделилось характеристиками и порцией качественных рендеров Samsung Galaxy S25 FE, презентация которого состоится в ближайшие недели. Смартфон получит тот же дизайн, что и S25 и S25 Plus, зато будет стоить дешевле и в чем-то даже превзойдет модели постарше.
Новые рендеры демонстрируют весьма типичный флагман от Samsung: большой дисплей, скругленные углы и тройную компоновку линз на задней панели. Основное отличие от предшественника — более тонкий корпус: толщина Galaxy S25 FE составит всего 7,4 мм против 8 мм у S24 FE.
Несмотря на более тонкий корпус, емкость аккумулятора вырастет с 4700 мАч до 4900 мАч, а мощность зарядки — до 45 Вт, что почти вдвое быстрее S24 FE и базовый Galaxy S25, у которых максимум составляет 25 Вт. Это может стать главным аргументом в пользу выбора именно версии FE.
Каким будет смартфон Galaxy S25 FE: дизайн и характеристики
Из других характеристик: Dynamic AMOLED 2X дисплей на 6,7 дюйма с разрешением 2340×1080, процессор Exynos 2400e, 8 ГБ оперативной и 128/256 ГБ постоянной памяти. Камера будет включать 50-Мп основной сенсор, 12-Мп ультраширокий и 8-Мп телеобъектив. Селфи-камера — 12 Мп.
Из коробки Galaxy S25 FE будет работать на Android 16 с оболочкой OneUI 8. А за счет более позднего выхода обновляться девайс будет дольше, чем модели основной линейки — почти до 2033 года.
Каким будет смартфон Galaxy S25 FE: дизайн и характеристики
По информации WinFuture, анонс новинки должен пройти до конца августа. Цена на одной из площадок составляет 679 евро (~33 000 грн). Это почти на 300 евро дешевле S25+ в базовой конфигурации.
УНІАН
