Каким будет курс доллара в сентябре и стоит ли его скупать — мнение экспертов Сегодня 12:02 — Валюта

Каким будет курс доллара в сентябре и стоит ли его скупать — мнение экспертов

Наличный курс находится на уровне 37 грн, колебания незначительны, разница между курсами купли и продаж тоже. Официальный курс НБУ не менялся уже больше года. На рынке господствует стабильность.

Об этом пишет Обозреватель.

Что будет с долларом осенью

То же, что и летом: курс на уровне 37 грн, колебания — около 50 коп. Ожидается, что так будет продолжаться, по крайней мере, до конца 2023 года.

«Прогноз таков, что, в принципе, каких-то серьезных изменений не будет. То есть, курс будет где-то в районе 37 грн за доллар до конца года. Возможны колебания — может, 50 копеек», — рассказал руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий.

Такого мнения придерживается и специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса. По его словам:

курс будет стабильным;

смена сезона ни на что не повлияет.

«Гривна остается стабильной», — подчеркнул он.

Добиться же стабильности на валютном рынке Украине удалось благодаря нескольким факторам. Которые, в то же время, будут определять курс доллара и в дальнейшем.

Как объяснил Паращий, прежде всего речь об улучшении настроений. Ведь «люди видят, что официальный курс более года остается стабильным». А кроме того:

рост золотовалютных резервов (за июль выросли до 41,7 млрд долларов — наивысшего показателя за всю историю независимости Украины. — Ред.);

жесткие валютные ограничения НБУ, которые «не позволяют покупать валюту для того, чтобы ее вывести за рубеж».

Военные события — как на фронте, так и вне его — могут влиять на курс только в краткосрочной перспективе, пояснил Паращий. Поэтому ориентироваться на них, планируя те или иные сделки с валютой, не стоит. Хотя потому, что даже такое мощное, важное и катастрофическое событие как подрыв россиянами Каховской ГЭС не привело к особым изменениям на валютном рынке.

Впрочем, осень все же может преподнести сюрприз. Дело в том, объясняет Паращий, что если в течение этого времени НБУ решится на отмену фиксированного курса, то «произойдут более резкие колебания курса», чем прогнозируется сейчас. Впрочем, они глобально картину не изменят, ведь «скорее всего, курс все равно будет около 37 грн».

Впрочем, говорить о неизбежности или даже огромной вероятности осеннего вмешательства НБУ в валютный рынок не приходится. Как объяснил Фурса:

до окончания войны свободного курса в Украине «не будет однозначно»;

позволит ли НБУ в это время немного девальвировать гривну — не известно.

«Пока они начинают говорить об этом, стратегически двигаются к этому. Но когда будет результат — я не знаю. Но точно не в ближайшее время», — объяснил он.

Стоит ли скупать доллары

Более разумным поведением для украинцев, по мнению экспертов, будет не скупать массово доллары. Впрочем, как и продавать их в больших масштабах. Вместо этого целесообразнее вложиться в ОВГЗ.

«Если говорить о горизонте инвестирования, например, в 2−3 года, мы видим, что ставки по ОВГЗ доходят до около 20%. Соответственно, было бы более стратегично вкладывать гривну в них. Ведь вряд ли доллар будет дорожать более чем на 20% в год», — объяснил Паращий.

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Впрочем, признал он, из-за войны в целом что-то прогнозировать сейчас трудно. Поэтому «полностью доверять гривне было бы наивно».

Выход — вкладывать деньги в разные ресурсы. «Всегда должна быть здоровая диверсификация», — констатировал эксперт.

Обозреватель По материалам:

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