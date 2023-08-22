Впереди изменения: банкир рассказал, что может произойти с курсом доллара осенью — Finance.ua

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Впереди изменения: банкир рассказал, что может произойти с курсом доллара осенью

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Впереди изменения: банкир рассказал, что может произойти с курсом доллара осенью
Впереди изменения: банкир рассказал, что может произойти с курсом доллара осенью
До конца августа наличный доллар в Украине будет стоить 37,2−37,7 грн. Впрочем, рынок уже находится в предвкушении важных изменений, которые могут произойти уже в сентябре.
Об этом Obozrevatel рассказал начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой. Он отметил: в первую очередь речь идет о либерализации валютного рынка. В частности, возврат:
  • инфляционного таргетирования;
  • плавающего курса валют.
«Мы предполагаем, что отмена официального курса валют может произойти уже в сентябре. При этом формирование единого курса будет происходить с учетом рыночного валютного курса. Именно поэтому эта неделя может восприниматься как своеобразная проекция либерализованного сентябрьского курса валют», — сообщил Лесовой.

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При этом, подчеркнул он, есть основания полагать, что в сентябре также будет изменен размер учетной ставки. В частности, прогнозирует банкир, она будет снижена с нынешних 22% на 1−2 процентных пункта. Он объяснил:
«Это вполне возможный шаг. Ведь большинство членов комитета по монетарной политике считают реальным дальнейшее снижение учетной ставки до 18% до конца года», — объяснил он.

Справка Finance.ua:

  • курс доллара в Украине в последнее время претерпевает некоторые изменения. Происходит это по большей части в связи со срывом россией «зернового соглашения»;
  • однако в течение 21−27 августа на наличном валютном рынке не произойдет каких-либо особых изменений, курсовые колебания будут в пределах коридоров 37,2−37,7 грн/долл. и 40,7−42 грн/евро, также стоит ожидать, что будет сохранен баланс между спросом и предложением на наличные, рассказал начальник департамента казначейства «Глобус Банка» Тарас Лесовой;
Кстати, следить за актуальным курсом валют можно на Finance.ua. Заходите, чтобы всегда быть в курсе!

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По материалам:
Обозреватель
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