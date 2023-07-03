Каким будет курс доллара в июле: озвучен коридор цен — Finance.ua
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Каким будет курс доллара в июле: озвучен коридор цен

Валюта
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Каким будет курс доллара в июле: озвучен коридор цен
Каким будет курс доллара в июле: озвучен коридор цен
На курс доллара в июле могут повлиять несколько факторов. Но, как и в прошлом месяце, он будет более-менее стабильным.
Такое мнение высказал финансовый аналитик Алексей Кущ в комментарии ТСН.
Факторами для колебаний на валютном рынке в июле экономист называет динамику международной финансовой помощи и ситуацию на фронте.
«Но если все будет в таком формате как сейчас, то следует ожидать, что гривна будет стабильной, плюс-минус пять процентов вверх или вниз, такой коридор изменений. Поэтому курс будет колебаться у отметки, которая есть сейчас», — пояснил он.
Таким образом, согласно прогнозу Куща, курс доллара в июле будет колебаться у отметки 34−38 грн.
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Напомним, старший партнер Horizon Capital Василий Тофан для Forbes, к концу этого года доллар будет 39 грн/долл, а в следующем — 42 грн/долл.
По состоянию на сегодняшний день валюта находится на уровне 37,3 грн/долл, евро — 41 грн/евро.
Тофан добавляет, что золотовалютные резервы НБУ сейчас еще больше, чем до полномасштабной войны россии против Украины. В мае этого года они составляли 37,3 миллиарда долларов, а в феврале 2022 года — 27,6 миллиарда долларов.
Кстати, следить за актуальным курсом валют можно на Finance.ua. Заходите, чтобы всегда быть в курсе!

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