Каким будет курс доллара в июле: озвучен коридор цен — Finance.ua

Каким будет курс доллара в июле: озвучен коридор цен Сегодня 19:00 — Валюта

Каким будет курс доллара в июле: озвучен коридор цен

На курс доллара в июле могут повлиять несколько факторов. Но, как и в прошлом месяце, он будет более-менее стабильным.

Такое мнение высказал финансовый аналитик Алексей Кущ в комментарии ТСН.

Факторами для колебаний на валютном рынке в июле экономист называет динамику международной финансовой помощи и ситуацию на фронте.

«Но если все будет в таком формате как сейчас, то следует ожидать, что гривна будет стабильной, плюс-минус пять процентов вверх или вниз, такой коридор изменений. Поэтому курс будет колебаться у отметки, которая есть сейчас», — пояснил он.

Таким образом, согласно прогнозу Куща, курс доллара в июле будет колебаться у отметки 34−38 грн.

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Напомним, старший партнер Horizon Capital Василий Тофан для Forbes, к концу этого года доллар будет 39 грн/долл, а в следующем — 42 грн/долл.

По состоянию на сегодняшний день валюта находится на уровне 37,3 грн/долл, евро — 41 грн/евро.

Тофан добавляет, что золотовалютные резервы НБУ сейчас еще больше, чем до полномасштабной войны россии против Украины. В мае этого года они составляли 37,3 миллиарда долларов, а в феврале 2022 года — 27,6 миллиарда долларов.

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