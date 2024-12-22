Каким будет фриланс в Украине в следующем году — Finance.ua

Каким будет фриланс в Украине в следующем году Сегодня 10:11 — Личные финансы

Каким будет фриланс в Украине в следующем году, Фото: freepik

В 2024 году стало очевидно, что украинский фриланс активно адаптируется к изменениям в мире технологий, спроса на мультимедиа и глобальных трендов.

Об этом говорится в исследовании Freelancehunt.

Несмотря на сокращение некоторых категорий, таких как тизерная реклама или текстовые услуги, новые возможности открываются благодаря стремительному росту видеоконтента, искусственного интеллекта и инновационных решений в дизайне.

Лидеры роста — инновации — изменяют правила игры:

«AI и машинное обучение» показали прирост в проектах на 49,03% и бюджетах на 159,97%, подтверждая роль искусственного интеллекта как ключевого драйвера IT-отрасли.

«Встроенные системы и микроконтроллеры» выросли на 29,23% по количеству проектов и на 162,43% по бюджетам. Это связано со стремительным развитием IoT-технологий.

Разработка ботов также в тренде: +29,72% проектов и +46,43% бюджетов. Боты для автоматизации бизнеса становятся обязательным инструментом.

PHP и Java показали снижение количества проектов на 14,36% и 12,04% соответственно. Хотя эти технологии остаются базовыми, спрос на них постепенно сокращается.

Криптовалюта и blockchain возвращают свою актуальность — рост проектов на 43,49% и бюджетов на 12,96% свидетельствует о возобновлении интереса к Web3-технологиям.

В 2025 году ожидается:

Дальнейший рост мультимедиа-контента. Спрос на видео, аудио и фотопроекты остается высоким, особенно в сегментах рекламы и социальных сетей.

Расширение применения искусственного интеллекта будет влиять как на программирование, так и на автоматизацию креативных процессов, создавая новые ниши для фрилансеров.

Акцент на нишевых услугах. Сферы, такие как 3D-моделирование, дизайн выставочных стендов и разработка шрифтов, будут продолжать расти, учитывая их специфическую ценность.

Фриланс в Украине доказал свою устойчивость и способность развиваться даже в самые сложные времена.

Будущее обещает еще больше возможностей для тех, кто готов адаптироваться к переменам и усовершенствовать свои навыки.

Напомним, 2024 год стал переломным для рынка фриланса в Украине. Несмотря на уменьшение количества проектов на 6,5% (со 154 тыс. до 144 тыс.), общий бюджет вырос на 26%, достигнув 528 млн грн.

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