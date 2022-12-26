Каким будет доллар на Новый год и после — Finance.ua
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Каким будет доллар на Новый год и после

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В период новогодних праздников курс доллара в Украине может ненадолго «подскочить».
Колебания курса прогнозирует директор департамента казначейства Cominbank Герман Марченко, отмечая, что они будут кратковременными и в целом доллар останется в диапазоне 40-41 грн/долл.
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«В последнюю неделю года и в начале 2023 года существенных изменений на валютном рынке не предусматривается. Коридор курсовых колебаний будет оставаться на уровне 40-41 грн/долл... Однако предполагаем возможные несколькодневные колебания курса в пределах 1% именно в дни праздников. Но доллар скоро вернется в экономически мотивированный коридор», — уверен эксперт.
По его мнению, какие-либо экстремальные курсовые скачки ни до Нового года, ни в первую неделю после него не ожидаются.

Справка Finance.ua:

  • Уровень международной финансовой поддержки позволяет НБУ на горизонте в ближайшие месяцы продолжать придерживаться политики фиксированного курса. Однако повышенный спрос может привести к росту курса на наличном рынке. Об этом сказал Юрий Крохмаль, руководитель службы продаж казначейских продуктов банка «Авангард».
  • НБУ обновил перечень валют, к которым ежедневно устанавливается официальный курс гривны. Национальный банк Украины с 30 декабря 2022 года удалит хорватскую куну из перечня валют, к которым ежедневно устанавливается официальный курс гривны.
По материалам:
Обозреватель
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