Каким автогибридам украинцы отдают предпочтение — Finance.ua

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Каким автогибридам украинцы отдают предпочтение

Технологии&Авто
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Каким автогибридам украинцы отдают предпочтение
Каким автогибридам украинцы отдают предпочтение
В прошлом месяце автопарк Украины пополнили 1,4 тыс. гибридных легковых автомобилей (HEV и PHEV).
Об этом сообщает Укравтопром.
Такая цифра 72% превышает показатели чем в прошлом году. Доля новых авто в этом количестве составила 53%.

Лидеры

  • В сегменте новых легковых авто лидером рынка гибридов стал кроссовер TOYOTA RAV-4 (151 ед.)
  • Второй результат у NISSAN X-Trail (57 ед.)
  • Третий по популярности — TOYOTA Camry (50 шт.)

Подержанные авто

В регистрациях импортируемых подержанных авто с гибридными силовыми установками первенство у FORD Fusion US (84 шт.). Также в лидерской тройке: CHEVROLET Volt (42 ед.) и TOYOTA Prius (37 ед.).
Напомним, в течение января украинский автопарк пополнили почти 16,7 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за границы, сообщает Укравтопром. По сравнению с январем 2023 г. регистрации таких авто увеличились на 45%. Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто — 46%. А лидером регистраций среди ввезенного секонд-хенда стал Volkswagen Golf.
При этом в январе украинский автопарк пополнили более 3,5 тыс. авто на аккумуляторных источниках питания (BEV). По отношению к января прошлого года спрос на электромобили вырос в 2,8 раза.

Справка Finance.ua:

  • Организация Consumer Repors, занимающаяся потребительскими исследованиями, составила список авто, которыми больше всего довольны их владельцы. Результаты исследования были обнародованы в сети.
  • Как выяснилось, больше всего довольны своими машинами владельцы Rivian (86%), Mini (77%), BMW и Porsche (по 76%). В то же время меньше всего довольны своими авто владельцы Nissan (55%), Volkswagen (51%) и Infiniti (43%).

Автогражданка онлайн на Finance.ua

Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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