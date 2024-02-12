Каким автогибридам украинцы отдают предпочтение — Finance.ua

Каким автогибридам украинцы отдают предпочтение Сегодня 21:00 — Технологии&Авто

Каким автогибридам украинцы отдают предпочтение

В прошлом месяце автопарк Украины пополнили 1,4 тыс. гибридных легковых автомобилей (HEV и PHEV).

Об этом сообщает Укравтопром.

Такая цифра 72% превышает показатели чем в прошлом году. Доля новых авто в этом количестве составила 53%.

Лидеры

В сегменте новых легковых авто лидером рынка гибридов стал кроссовер TOYOTA RAV-4 (151 ед.)

Второй результат у NISSAN X-Trail (57 ед.)

Третий по популярности — TOYOTA Camry (50 шт.)

Подержанные авто

В регистрациях импортируемых подержанных авто с гибридными силовыми установками первенство у FORD Fusion US (84 шт.). Также в лидерской тройке: CHEVROLET Volt (42 ед.) и TOYOTA Prius (37 ед.).

Напомним, в течение января украинский автопарк пополнили почти 16,7 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за границы, сообщает Укравтопром. По сравнению с январем 2023 г. регистрации таких авто увеличились на 45%. Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто — 46%. А лидером регистраций среди ввезенного секонд-хенда стал Volkswagen Golf.

При этом в январе украинский автопарк пополнили более 3,5 тыс. авто на аккумуляторных источниках питания (BEV). По отношению к января прошлого года спрос на электромобили вырос в 2,8 раза.

Справка Finance.ua:

Организация Consumer Repors, занимающаяся потребительскими исследованиями, составила список авто, которыми больше всего довольны их владельцы. Результаты исследования были обнародованы в сети.

Как выяснилось, больше всего довольны своими машинами владельцы Rivian (86%), Mini (77%), BMW и Porsche (по 76%). В то же время меньше всего довольны своими авто владельцы Nissan (55%), Volkswagen (51%) и Infiniti (43%).

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