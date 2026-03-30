0 800 307 555
ру
Каких льгот для украинцев больше не будет

Личные финансы
26
В Украине были внесены изменения в законодательство и отменены некоторые льготы для граждан.
Об этом говорится в Законе Украины «О безопасности и качестве донорской крови и компонентов крови «, пишет novyny.live.

Каких льгот больше не будет

С 25 января 2026 г. в Украине не будет преференций для доноров. Например, не будут действовать такие нормы:
  • помощь при временной нетрудоспособности в связи с заболеванием;
  • специальная прибавка к стипендии для доноров-студентов;
  • ежемесячная прибавка к пенсии для почетных доноров.
Но финансовую помощь будут начислять украинцам, которые стали Почетными донорами к 2026 году. То есть выплат не будет у граждан, которые оформят статус в этом году и в последующие годы.
Прибавкой к пенсии обеспечивают лиц, бесплатно сдавших 40 максимально допустимых доз крови или 60 доз плазмы. Размер этой доплаты составляет 10% от утвержденного прожиточного минимума на одного человека в расчете на месяц. В 2026 году речь идет о сумме в 321 гривну.
Читайте также
В то же время, Законом Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей «определено, что военнослужащие и мобилизованные имеют право на льготное обслуживание их кредитов на время службы.
Это означает, что с момента призыва и до конца особого периода (военного положения) не начисляются проценты за использование кредита, а также не применяются штрафы и пеня за просрочку платежей. Finance.ua разобрался в статье:

Напомним, Finance.ua писал, что по словам директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой, Украина может стать «экономическим львом Европы», но для этого нужно отказаться от субсидирования электроэнергии и отопления. Электроэнергия и отопление до сих пор частично субсидируются, и, по ее словам, от этого нужно постепенно отказываться, учитывая состояние государственных финансов.
По материалам:
Finance.ua
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems