Каких льгот для украинцев больше не будет
В Украине были внесены изменения в законодательство и отменены некоторые льготы для граждан.
Об этом говорится в Законе Украины «О безопасности и качестве донорской крови и компонентов крови «, пишет novyny.live.
С 25 января 2026 г. в Украине не будет преференций для доноров. Например, не будут действовать такие нормы:
- помощь при временной нетрудоспособности в связи с заболеванием;
- специальная прибавка к стипендии для доноров-студентов;
- ежемесячная прибавка к пенсии для почетных доноров.
Но финансовую помощь будут начислять украинцам, которые стали Почетными донорами к 2026 году. То есть выплат не будет у граждан, которые оформят статус в этом году и в последующие годы.
Прибавкой к пенсии обеспечивают лиц, бесплатно сдавших 40 максимально допустимых доз крови или 60 доз плазмы. Размер этой доплаты составляет 10% от утвержденного прожиточного минимума на одного человека в расчете на месяц. В 2026 году речь идет о сумме в 321 гривну.
В то же время, Законом Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей «определено, что военнослужащие и мобилизованные имеют право на льготное обслуживание их кредитов на время службы.
Это означает, что с момента призыва и до конца особого периода (военного положения) не начисляются проценты за использование кредита, а также не применяются штрафы и пеня за просрочку платежей. Finance.ua разобрался в статье:
Кто из военных имеет право на кредитные каникулы
Напомним, Finance.ua писал, что по словам директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой, Украина может стать «экономическим львом Европы», но для этого нужно отказаться от субсидирования электроэнергии и отопления. Электроэнергия и отопление до сих пор частично субсидируются, и, по ее словам, от этого нужно постепенно отказываться, учитывая состояние государственных финансов.
