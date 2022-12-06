Какие зарплаты получают в производственной сфере: основные тенденции — Finance.ua

Какие зарплаты получают в производственной сфере: основные тенденции Сегодня 08:09 — Личные финансы

Какие зарплаты получают в производственной сфере: основные тенденции

В сентябре-октябре Львовская консалтинговая группа провела годовой обзор зарплат производственных предприятий, ведущих свою операционную деятельность на западе Украины. Портал budni.rabota.ua рассказал об основных тенденциях, которые показал обзор зарплат в этом году.

Замедление роста компаний и сокращение персонала

Эксперты выявили положительную тенденцию: уже несколько лет треть компаний декларируют готовность расти. Это представители легкой промышленности компании среднего размера до 500 работников. В этом году еще около половины компаний из автомобильной отрасли и сборочного производства, с персоналом по несколько тысяч работников в разных локациях сообщили, что также планируют увеличивать штат.

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А вот другой тенденцией является то, что в течение двух лет растет количество компаний, планирующих сокращать численность персонала в течение следующих 6 месяцев; в этом году их уже 25% от общего количества. Это компании из пищевой и частично автомобильной отрасли с количеством персонала от 500 работников и более, а также небольшие компании с несколькими сотнями работников по производству упаковки.

В среднем планируется сокращение персонала на 15-25%, однако у отдельных компаний есть также планы на сокращение всего штата. Поскольку 80% компаний-участников обзора имеют иностранные инвестиции, соответственно сокращение персонала, замедление роста компании в Украине или в целом сворачивание деятельности является одним из элементов диверсификации рисков, которые несет с собой военное время.

Рост зарплат в 2022 году

По сравнению с прошлым годом в гривнах средняя начисленная зарплата выросла для всех категорий работников, кроме инженерного звена. Наибольший рост произошел для рабочих: квалифицированных рабочих — в среднем на 19-22%, а для неквалифицированных — на 8-13%:

например, оператор на линии с опытом работы более 2 лет в среднем получает от 14 900 грн до 16 100 грн,

а механик с опытом — 19 200 грн.

Зарплата большинства специалистов также выросла на 9-14%; соответственно, бухгалтер на участок с опытом от 3 лет получает около 20 000 грн. А вот для специалистов инженерного отдела уровень оплаты труда остался в пределах показателей прошлого года, а в некоторых отраслях зарплата даже немного уменьшилась на 3-5% и составляет в среднем 23 000 грн для инженера с опытом от 3 лет. Уровень зарплат руководителей среднего и высшего звеньев вырос незначительно — до 6-8%; соответственно менеджер небольшого производства получает от 41500 грн до 45000 грн до налогообложения.

2023 год — зарплаты попытаются догнать инфляцию

Базовые зарплаты в 2023 году продолжат расти, как и в прошлые годы, однако особенностью 2023 года будет увеличение процента, на который вырастут зарплаты. В среднем для менеджеров и специалистов компании планируется повышать зарплату на 13,5-14%, а для рабочих — на 16,5%.

Минимальный процент пересмотра будет составлять 7-10%, а максимальный — до 20%. Для сравнения, в прошлом году работодатели были готовы повышать оплату в среднем на 10-12%, а сейчас рост оплаты труда для всех категорий работников происходит более интенсивно из-за желания работодателей хотя бы частично компенсировать инфляцию.

Именно инфляция является главным основанием для пересмотра зарплат в 85% компаний.

Зарплаты топ-менеджеров

Зарплаты топ-менеджеров с начала войны и до середины лета были заморожены и не пересматривались, в отличие от других категорий работников. Затем рост уровня оплаты топ-менеджеров произошел практически во всех направлениях по сравнению прошлым годом. Наибольший рост оплаты наблюдается на должностях руководителей финансовой службы и продаж и составляет в среднем соответственно 140 000 грн и 110 000 грн.

Топ-менеджеры и высококвалифицированные специалисты имеют более высокие ожидания оплаты труда по сравнению с планами работодателей, поэтому тенденция к разрыву в 15-20% между запросами кандидатов и средним предложением на рынке будет сохраняться и в следующем году.

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