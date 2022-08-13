Какие выплаты получают украинцы в Нидерландах — Finance.ua

Какие выплаты получают украинцы в Нидерландах
Число жителей Нидерландов за последние полгода значительно возросло. В основном это связано с иммиграцией, в том числе за счет приезда беженцев из Украины. По данным Статистического управления Нидерландов (CBS), в первой половине 2022 г. число жителей страны увеличилось почти на 120 000 человек. По состоянию на сегодняшний день в стране официально зарегистрировано более 64 тысяч украинцев, приехавших после 24 февраля.
Об этом пишет РБК-Украина.
Выплаты
Согласно данным, опубликованным на правительственном сайте Нидерландов, в стране предоставляется возможность получения выплат при условии, что украинцы пока не нашли работу в стране.
Взрослые и дети получают 260 евро на человека в месяц: 205 евро на еду и 55 евро на одежду и другие личные вещи.
Беженцы из Украины получают выплаты от муниципалитета, в котором они зарегистрированы. Начисления приходят на их банковский счет, на денежную карту, также их могут выдавать наличными или товарами.
«Беженцы из Украины, проживающие в принимающей семье, получают дополнительное ежемесячное пособие в размере 215 евро на взрослого и 55 евро на ребенка для покрытия других личных расходов, таких как общественный транспорт, посещение семьи и спорт», — говорится на сайте правительства Нидерландов.
Сами принимающие семьи прямой компенсации не получают.
Беженцы обязаны информировать муниципалитет, если они покидают свое жилье или устраиваются на оплачиваемую работу. Тогда выплаты прекращаются в первый день месяца после выезда или начала работы. Члены их семей, у которых еще нет оплачиваемой работы, по-прежнему будут получать прожиточный минимум.
Выплаты также прекращаются, если украинцы работают дома дистанционно и получают зарплату в Украине.
Работа
Беженцам разрешается устраиваться на оплачиваемую работу в Нидерландах, если они подпадают под действие Директивы о временной защите Украины. В этом случае их работодателю не нужно подавать заявление на получение TWV (разрешения на работу) для них.
Если компания нанимает украинца на работу, то должна сообщить об этом местным властям не менее чем за 2 дня до начала работы. Если работодатель этого не сделает в срок, ему грозит штраф. Таким образом власти страны пытаются не допустить эксплуатации украинцев при устройстве на работу.
Кстати, беженцы из Украины имеют те же права, что и любые работники в Нидерландах: им должны предоставить безопасное рабочее место, право на перерывы, выходные и минимальную заработную плату.
По последним данным, в Нидерландах нашли работу не менее 24 тысяч беженцев из Украины. Чаще всего им удавалось найти работу в сфере гостеприимства — гостиницах, ресторанах. Также — в сельском хозяйстве и на складах. Многие обращались в агентства по трудоустройству — с их помощью работу нашли более половины беженцев, сообщают местные СМИ.
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