Какие выплаты получают украинцы в Нидерландах — Finance.ua

Какие выплаты получают украинцы в Нидерландах Сегодня 12:29 — Личные финансы

Какие выплаты получают украинцы в Нидерландах

Число жителей Нидерландов за последние полгода значительно возросло. В основном это связано с иммиграцией, в том числе за счет приезда беженцев из Украины. По данным Статистического управления Нидерландов (CBS), в первой половине 2022 г. число жителей страны увеличилось почти на 120 000 человек. По состоянию на сегодняшний день в стране официально зарегистрировано более 64 тысяч украинцев, приехавших после 24 февраля.

Выплаты

Согласно данным, опубликованным на правительственном сайте Нидерландов, в стране предоставляется возможность получения выплат при условии, что украинцы пока не нашли работу в стране.

Взрослые и дети получают 260 евро на человека в месяц: 205 евро на еду и 55 евро на одежду и другие личные вещи.

Беженцы из Украины получают выплаты от муниципалитета, в котором они зарегистрированы. Начисления приходят на их банковский счет, на денежную карту, также их могут выдавать наличными или товарами.

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«Беженцы из Украины, проживающие в принимающей семье, получают дополнительное ежемесячное пособие в размере 215 евро на взрослого и 55 евро на ребенка для покрытия других личных расходов, таких как общественный транспорт, посещение семьи и спорт», — говорится на сайте правительства Нидерландов.

Сами принимающие семьи прямой компенсации не получают.

Беженцы обязаны информировать муниципалитет, если они покидают свое жилье или устраиваются на оплачиваемую работу. Тогда выплаты прекращаются в первый день месяца после выезда или начала работы. Члены их семей, у которых еще нет оплачиваемой работы, по-прежнему будут получать прожиточный минимум.

Выплаты также прекращаются, если украинцы работают дома дистанционно и получают зарплату в Украине.

Работа

Беженцам разрешается устраиваться на оплачиваемую работу в Нидерландах, если они подпадают под действие Директивы о временной защите Украины. В этом случае их работодателю не нужно подавать заявление на получение TWV (разрешения на работу) для них.

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Если компания нанимает украинца на работу, то должна сообщить об этом местным властям не менее чем за 2 дня до начала работы. Если работодатель этого не сделает в срок, ему грозит штраф. Таким образом власти страны пытаются не допустить эксплуатации украинцев при устройстве на работу.

Кстати, беженцы из Украины имеют те же права, что и любые работники в Нидерландах: им должны предоставить безопасное рабочее место, право на перерывы, выходные и минимальную заработную плату.

По последним данным, в Нидерландах нашли работу не менее 24 тысяч беженцев из Украины. Чаще всего им удавалось найти работу в сфере гостеприимства — гостиницах, ресторанах. Также — в сельском хозяйстве и на складах. Многие обращались в агентства по трудоустройству — с их помощью работу нашли более половины беженцев, сообщают местные СМИ.

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