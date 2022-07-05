Нидерланды выделили €200 миллионов кредита для Украины — Finance.ua
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Нидерланды выделили €200 миллионов кредита для Украины

Казна и Политика
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Королевство Нидерландов выделило 200 млн евро кредита для Украины, которые через МВФ будут потрачены на повседневные нужды государственного сектора страны, в том числе выплату зарплат.
Об этом в ходе международной конференции по вопросам восстановления Украины, которая проходит в швейцарском Лугано, заявила во вторник представитель правительства Нидерландов.
«Продолжая наши усилия для решения наиболее неотложных финансовых потребностей Украины, я сегодня объявляю, что мы предоставили еще 200 млн евро финансовой помощи. Это — кредит, который будет направлен на специальный счет МВФ. Деньги будут тратиться на повседневные нужды органов власти Украины, например зарплаты госслужащим, школьным учителям, медицинским работникам», — сообщила представитель правительства Нидерландов.
По ее словам, это будет еще один вклад Амстердама в предварительную финансовую поддержку Киева, которая в целом на сегодняшний день составляет 140 млн евро.
Она подчеркнула, что Нидерланды придают большое значение проблеме безнаказанности и поддерживают наказание российских военных преступников, совершающих преступления в Украине.
«Как страна, на территории которой находится Международный уголовный суд, мы готовы поддержать Украину в усилиях добиваться справедливости и ответственности для тех, кто совершал военные преступления», — подчеркнула представитель правительства Нидерландов.
По материалам:
Укрінформ
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