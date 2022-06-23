Украинцы в Нидерландах смогут открыть банковский счет по внутреннему паспорту — Finance.ua

Украинцы в Нидерландах смогут открыть банковский счет по внутреннему паспорту
Украинцы в Нидерландах смогут открыть банковский счет по внутреннему паспорту или сертификату подтверждения лица, сделанному в Посольстве. Услуга предоставляется банком BUNQ.
Прием на открытие банковских счетов будет производиться исключительно по предварительной записи. Зарегистрироваться на прием можно по ссылке.
В случае отсутствия временных слотов для записи рекомендуем записаться на другой день или следить за обновлением на странице Посольства Украины в Нидерландах в Facebook.
Открытие счетов будет осуществляться исключительно по внутреннему паспорту или сертификату подтверждения лица и при наличии загруженного приложения Bunq на смартфоне. Адрес приема граждан: Pleinweg 196A, Rotterdam.
Зеленая карта на Finance.ua: покупайте онлайн, чтобы не переплачивать на границе 🚙
Поделиться новостью