Какие выписки из реестров можно получить онлайн, и сколько это стоит — Finance.ua

Какие выписки из реестров можно получить онлайн, и сколько это стоит Сегодня 19:03 — Личные финансы

Какие выписки из реестров можно получить онлайн, и сколько это стоит

В жизни иногда возникает необходимость подтвердить или опровергнуть определенные факты, имеющие юридическое значение.

Специалисты «Юридического советчика для ВПЛ» рассказывают , какие выписки можно получить онлайн на Портале «Дія».

Какие выписки можно получить онлайн

1. Выписка о рождении. Это документ, подтверждающий проведение государственной регистрации рождения.

Воспользоваться услугой стоит 73 грн, а получить заказанную в «Дія» выписку можно по почте или в отделе ГРАГС (способ получения указывается при заполнении заявления).

2. Выписка о месте жительства. С помощью этой выписки можно подтвердить текущее или предыдущее место жительства заявителя или его ребенка.

За эту выписку не придется платить средства, потому что она выдается бесплатно.

Скачать выписку о месте жительства в pdf-формате можно в разделе «Полученные документы» в личном кабинете на Портале «Дія».

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3. Выписка о смене имени — это документ, подтверждающий проведение государственной регистрации смены имени (например, при смене фамилии при бракосочетании).

Граждане также могут получить ее бесплатно.

Получить заказанную в Действии выписку можно по почте или в отделе ГРАГС (способ получения указывается при заполнении заявления).

4. Выписка о браке. Это документ, подтверждающий проведение государственной регистрации брака.

Стоимость услуги — 73 грн.

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Получить заказанную в «Дія» выписку можно по почте или в отделе ГРАГС (способ получения указывается при заполнении заявления).

5. Выписка о расторжении брака. Это документ, подтверждающий проведение государственной регистрации расторжения брака.

Стоимость услуги составляет 73 грн, а получить заказанную в «Дія» выписку можно по почте или в отделе ГРАГС (способ получения указывается при заполнении заявления).

6. Выписка содержит информацию о привлечении к уголовной ответственности, отсутствии (наличии) судимости или ограничений, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством Украины и выдается бесплатно. Выписка о несудимости. Выписка содержит информацию о привлечении к уголовной ответственности, отсутствии (наличии) судимости или ограничений, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством Украины и

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Готовая выписка о несудимости поступит на электронную почту в течение 10 рабочих дней (в течение 30 — если данные требуют дополнительной проверки).

Также ее можно скачать в личном кабинете на Портале «Дія» в разделе «Полученные документы».

7. Выписка о смерти. Документ подтверждает проведение государственной регистрации смерти.

Стоимость услуги — 73 грн.

Получить заказанную в «Дія» выписку можно по почте или в отделе ГРАГС (способ получения указывается при заполнении заявления).

Напомним, министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил , что с 1 декабря 2024 года процедура бронирования работников от мобилизации будет доступна только в электронном формате через портал «Дія».

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