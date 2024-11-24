Какие выписки из реестров можно получить онлайн, и сколько это стоит — Finance.ua

Какие выписки из реестров можно получить онлайн, и сколько это стоит
В жизни иногда возникает необходимость подтвердить или опровергнуть определенные факты, имеющие юридическое значение.
Специалисты «Юридического советчика для ВПЛ» рассказывают, какие выписки можно получить онлайн на Портале «Дія».
Какие выписки можно получить онлайн
1. Выписка о рождении. Это документ, подтверждающий проведение государственной регистрации рождения.
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Воспользоваться услугой стоит 73 грн, а получить заказанную в «Дія» выписку можно по почте или в отделе ГРАГС (способ получения указывается при заполнении заявления).
2. Выписка о месте жительства. С помощью этой выписки можно подтвердить текущее или предыдущее место жительства заявителя или его ребенка.
За эту выписку не придется платить средства, потому что она выдается бесплатно.
Скачать выписку о месте жительства в pdf-формате можно в разделе «Полученные документы» в личном кабинете на Портале «Дія».
3. Выписка о смене имени — это документ, подтверждающий проведение государственной регистрации смены имени (например, при смене фамилии при бракосочетании).
Граждане также могут получить ее бесплатно.
Получить заказанную в Действии выписку можно по почте или в отделе ГРАГС (способ получения указывается при заполнении заявления).
4. Выписка о браке. Это документ, подтверждающий проведение государственной регистрации брака.
Стоимость услуги — 73 грн.
Получить заказанную в «Дія» выписку можно по почте или в отделе ГРАГС (способ получения указывается при заполнении заявления).
5. Выписка о расторжении брака. Это документ, подтверждающий проведение государственной регистрации расторжения брака.
Стоимость услуги составляет 73 грн, а получить заказанную в «Дія» выписку можно по почте или в отделе ГРАГС (способ получения указывается при заполнении заявления).
6. Выписка о несудимости. Выписка содержит информацию о привлечении к уголовной ответственности, отсутствии (наличии) судимости или ограничений, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством Украины и выдается бесплатно.
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Готовая выписка о несудимости поступит на электронную почту в течение 10 рабочих дней (в течение 30 — если данные требуют дополнительной проверки).
Также ее можно скачать в личном кабинете на Портале «Дія» в разделе «Полученные документы».
7. Выписка о смерти. Документ подтверждает проведение государственной регистрации смерти.
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Стоимость услуги — 73 грн.
Получить заказанную в «Дія» выписку можно по почте или в отделе ГРАГС (способ получения указывается при заполнении заявления).
Напомним, министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что с 1 декабря 2024 года процедура бронирования работников от мобилизации будет доступна только в электронном формате через портал «Дія».
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