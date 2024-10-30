В «Дія» упростили регистрацию ООО — Finance.ua

В «Дія» упростили регистрацию ООО Сегодня 10:02 — Личные финансы

В «Дія» упростили регистрацию ООО

В процесс регистрации ООО на портале «Дія» добавили новые функции, благодаря которым вся процедура длится 5 минут вместо 20.

Об этом сообщают в пресс-службе «Дія».

«Побеспокоились, чтобы регистрация ООО на портале была незаметной, и добавили новые фишки. Теперь вся процедура длится 5 минут вместо 20», — сообщили в «Дія».

Среди обновлений:

автоматическое определение конечного бенефициарного собственника — если доля учредителя в уставном капитале составляет 25% и более и он имеет биометрический документ;

все имеющиеся данные из реестров подтянутся автоматически, так что пользователю останется добавить только то, что отсутствует;

удобный интерфейс: адаптированные подсказки и оптимизированные этапы регистрации упрощают процесс и снижают риск ошибок.

Как воспользоваться сервисом:

авторизуйтесь на портале «Дія»;

заполните заявление о регистрации ООО;

подпишите его электронной подписью;

после этого, если заявитель отвечает всем условиям, регистрация ООО автоматически состоится всего за несколько секунд.

Напомним, ранее в НКЦБФР сообщали , что общества с ограниченной и дополнительной ответственностью и их участники могут перевести учет долей из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований в учетную систему долей Национального депозитария Украины.

По данным Опендатабот, за 8 месяцев 2024 года закрылось чуть более 120 тысяч ФЛП. Более трети новых дел закрываются в первый год работы. Больше всего ФЛП закрылось в Киеве — 13% (15 770), Харьковской — 8% (10 097) и Днепропетровской — 8% (9 931) областях.

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