В «Дія» упростили регистрацию ООО — Finance.ua

В «Дія» упростили регистрацию ООО
В процесс регистрации ООО на портале «Дія» добавили новые функции, благодаря которым вся процедура длится 5 минут вместо 20.
Об этом сообщают в пресс-службе «Дія».
«Побеспокоились, чтобы регистрация ООО на портале была незаметной, и добавили новые фишки. Теперь вся процедура длится 5 минут вместо 20», — сообщили в «Дія».
Среди обновлений:
- автоматическое определение конечного бенефициарного собственника — если доля учредителя в уставном капитале составляет 25% и более и он имеет биометрический документ;
- все имеющиеся данные из реестров подтянутся автоматически, так что пользователю останется добавить только то, что отсутствует;
- удобный интерфейс: адаптированные подсказки и оптимизированные этапы регистрации упрощают процесс и снижают риск ошибок.
Как воспользоваться сервисом:
- авторизуйтесь на портале «Дія»;
- заполните заявление о регистрации ООО;
- подпишите его электронной подписью;
- после этого, если заявитель отвечает всем условиям, регистрация ООО автоматически состоится всего за несколько секунд.
Напомним, ранее в НКЦБФР сообщали, что общества с ограниченной и дополнительной ответственностью и их участники могут перевести учет долей из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований в учетную систему долей Национального депозитария Украины.
По данным Опендатабот, за 8 месяцев 2024 года закрылось чуть более 120 тысяч ФЛП. Более трети новых дел закрываются в первый год работы. Больше всего ФЛП закрылось в Киеве — 13% (15 770), Харьковской — 8% (10 097) и Днепропетровской — 8% (9 931) областях.
Как объяснял председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, закрытие бизнеса — это объективный процесс, обусловленный прежде всего продолжающейся 2,5 лет войной, а также распространением практик использования ФЛП/компаний для целей налоговой оптимизации.
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