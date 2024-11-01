В «Дія» запустили бета-тест новой услуги для бизнеса — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В «Дія» запустили бета-тест новой услуги для бизнеса

Личные финансы
41
В «Дія» запустили бета-тест новой услуги для бизнеса
В «Дія» запустили бета-тест новой услуги для бизнеса
С 31 октября украинские предприниматели могут онлайн подавать заявки и получать заключение Министерства экономики о продлении предельных сроков расчетов в сфере международной торговли. Услуга уже начала работать в режиме бета-тестирования и станет доступна массово в декабре 2024 года.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

Об услуге

«Цифровизация продления предельных сроков валютных расчетов — это то, о чем давно просили украинские экспортеры и импортеры. Теперь не нужно ходить в банки и государственные учреждения: документы можно подать онлайн меньше, чем за час. Система автоматически проверит заявку, поможет исправить ошибки и сэкономит время. Этот шаг снизит риск задержек, штрафов и блокировки счетов. Ожидаем, что международные соглашения будут завершаться скорее, что будет способствовать более быстрому возвращению валюты в Украину», — отметила министр экономики Юлия Свириденко.
Продление предельных сроков расчетов возможно только по отдельным операциям по экспорту и импорту товаров.
Читайте также
Услуга касается товаров, изготовление или доставка которых требует длительного срока. К примеру, промышленного оборудования, медицинского и военного оборудования, а также продукции, заказанной через международные тендеры. В 2023 году Минэкономики издало около 1500 выводов о продлении предельных сроков расчетов, а за первое полугодие этого года — почти 600.

Кто может присоединиться к тестированию

В бета-тестировании могут принять участие все юридические лица и ФЛП, занимающиеся внешнеэкономической деятельностью. В рамках теста услуга будет доступна для первых 100 предпринимателей, которые обратятся за ее получением. В течение тестирования будет работать оперативная служба поддержки, которая поможет в решении возможных вопросов. После успешного завершения теста и учета обратной связи от бизнеса услуга будет запущена полноценно.

Протестировать услугу можно на портале «Дія». Для этого нужно:

1. Перейти по ссылке на регистрацию на бета-тест.
2. Заполнить форму.
3. Проверить почту — в течение 10 рабочих дней на почту поступит письмо о начале бета-тестирования с пошаговыми инструкциями.

Справка Finance.ua:

  • в сентябре в рамках проекта «єДозвіл» заработала услуга регистрации декларации соответствия материально-технической базы требованиям законодательства по охране труда. Эта услуга является частью комплексной услуги э-Предприниматель на портале «Дія».
Присоединяйтесь к конференции «Жить на проценты». Узнайте от экспертов, как грамотно инвестировать в недвижимость, фондовый рынок, криптовалюту, землю и прочие активы. Получите практичные инструменты для создания пассивного дохода. Регистрируйтесь и научитесь эффективно инвестировать! А по промокоду FinanceGNV получайте скидку!
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.