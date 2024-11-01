В «Дія» запустили бета-тест новой услуги для бизнеса — Finance.ua

В «Дія» запустили бета-тест новой услуги для бизнеса Сегодня 12:38 — Личные финансы

В «Дія» запустили бета-тест новой услуги для бизнеса

С 31 октября украинские предприниматели могут онлайн подавать заявки и получать заключение Министерства экономики о продлении предельных сроков расчетов в сфере международной торговли. Услуга уже начала работать в режиме бета-тестирования и станет доступна массово в декабре 2024 года.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

Об услуге

«Цифровизация продления предельных сроков валютных расчетов — это то, о чем давно просили украинские экспортеры и импортеры. Теперь не нужно ходить в банки и государственные учреждения: документы можно подать онлайн меньше, чем за час. Система автоматически проверит заявку, поможет исправить ошибки и сэкономит время. Этот шаг снизит риск задержек, штрафов и блокировки счетов. Ожидаем, что международные соглашения будут завершаться скорее, что будет способствовать более быстрому возвращению валюты в Украину», — отметила министр экономики Юлия Свириденко.

Продление предельных сроков расчетов возможно только по отдельным операциям по экспорту и импорту товаров.

Услуга касается товаров, изготовление или доставка которых требует длительного срока. К примеру, промышленного оборудования, медицинского и военного оборудования, а также продукции, заказанной через международные тендеры. В 2023 году Минэкономики издало около 1500 выводов о продлении предельных сроков расчетов, а за первое полугодие этого года — почти 600.

Кто может присоединиться к тестированию

В бета-тестировании могут принять участие все юридические лица и ФЛП, занимающиеся внешнеэкономической деятельностью. В рамках теста услуга будет доступна для первых 100 предпринимателей, которые обратятся за ее получением. В течение тестирования будет работать оперативная служба поддержки, которая поможет в решении возможных вопросов. После успешного завершения теста и учета обратной связи от бизнеса услуга будет запущена полноценно.

Протестировать услугу можно на портале «Дія». Для этого нужно:

1. Перейти по ссылке на регистрацию на бета-тест.

2. Заполнить форму.

3. Проверить почту — в течение 10 рабочих дней на почту поступит письмо о начале бета-тестирования с пошаговыми инструкциями.

Справка Finance.ua:

в сентябре в рамках проекта «єДозвіл» заработала услуга регистрации декларации соответствия материально-технической базы требованиям законодательства по охране труда. Эта услуга является частью комплексной услуги э-Предприниматель на портале «Дія».

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